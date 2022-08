La vida es hermosa y no debemos de lamentarnos de lo que no se tiene porque, en verdad, podemos inferir que en el futuro no nos hará falta. La vida, según un dicho popular, no siempre es de color rosa; pero, a pesar de todo y si hay alguna duda, la vida siempre es bella, solo se tiene que cambiar el ángulo en que se le ve, y todos sabemos el por qué. La belleza de la que somos testigos, el amor que sentimos y la esperanza que creamos a través de las dificultades pone de manifiesto la bondad que recibimos de la vida. Todo lo que la vida nos trae tiene el poder de sorprendernos, de cambiarnos y hacernos sentir agradecido; estamos viviendo la vida hoy, y eso es lo que importa; si hay cambios es porque nos es necesario. La vida nos da cosas y el destino nos las puede quitar… La Vida, nos decía Facundo Cabral: "no te quita cosas: te libera de cosas… Te alivia para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. Algunos pensamientos hermosos referidos a la vida pueden ser: La vida puede sacar lo mejor de las dificultades que nos encontramos en el camino. La vida nos puede llegar a rodearnos de gente que se preocupa por uno. La vida es una mezcla de tristeza y felicidad. La vida puede dar una recompensa a los determinados a ganar. La vida no siempre es justa, y hasta puede ser hiriente. La vida puede poner la belleza en las cosas que se ven. La vida, en su transcurrir, nos ofrece sus altos y sus bajos. La vida puede tirar de nuestras fibras y jugar con la mente. La vida puede colocar desafíos justo a nuestros pies. La vida puede ofrecernos una sonrisa y también hacernos fruncir el ceño. La vida nos enseña a tomar lo bueno y lo malo. La vida no siempre es amable y puede parecer ingrata. La vida puede ser feliz, dichosa y libre. La vida puede abrumarte y hacerte girar tu cabeza. Tomemos lo que la vida nos da y hagamos de ello lo mejor. Seamos felices, pensemos en positivo y dejemos Dios haga el resto. Toma los retos que la vida ha puesto a tus pies. Seamos agradecidos por cada uno de los retos que se encuentran por el camino; tengamos orgullo y, si se tropieza y caemos, debemos perdonarnos. Tomemos cada día para darlo todo. Tomemos el tiempo necesario para encontrar la belleza en las cosas que vemos a diario. De la vida tomemos los placeres simples que hacen que nuestro corazón se sienta libre. Tomemos el amor que recibimos y, con cuidado, veamos de devolverlo… Enfrentemos a la vida con valentía y a cada experiencia como una nueva oportunidad; tengamos fe cada vez que sea necesario, siempre estará allí. La vida retira lo que tenemos, hasta que dejamos de quejarnos y agradecemos. Desde la ciudad de Campana (Buenos Aires), recibe un Abrazo, y mi deseo que Dios te bendiga, y permita que prosperes en todo, y que derrame sobre ti, Salud, Paz, Amor, y mucha Prosperidad.



Por Claudio Valerio / © Valerius