Julio Carreras

El accionar de todos los grupos de oposición determinó muy rápidamente cual sería la visión que se presentaría ante la opinión pública nacional e internacional, del manejo de las relaciones referidas a los planes económicos que tratará el nuevo Súper Ministro de poner en práctica. Ya no se presentaron los componentes de los partidos políticos como reconocedores de que verdaderamente se estaba ante una homogeneidad de criterio sobre el accionar respecto a los reajustes que se aplicarían para solucionar las deudas para con los acreedores del país. Las abstenciones tienen un significado: "nosotros no somos parte del proyecto". Consecuencias, no había pasado una hora sin que el mercado cambiario tuviera una suba lo suficientemente importante para que se enciendan las luces de alerta en los tableros e incluso subió el riesgo país. Hombres de la oposición que se consideraban mesurados en sus opiniones, parece que se hubiesen bajado del caballo hasta ver que sucedía en los próximos días. Y otros se fueron por las ramas demostrando, como ya una vez se dijo en esta columna, no tienen ni idea de lo que es una sesión de la Honorable Cámara de Diputados y cómo debe ser un diputado de la Nación. Otro aliciente para demostrar que el sistema eleccionario que tenemos es obsoleto y debe ser modificado. Este obligado cambio de protagonistas sirvió además para demostrar que, en el sentir de la gran mayoría existe un problema que debe ser solucionado, en el oficialismo y la oposición. La mayoría de los deportes tienen dos arcos o lugares donde se deben marcar los tantos logrados. ¿Se imaginan ustedes que cada integrante de un equipo cada vez que agarra una pelota inventa una jugada nueva y crea otro lugar para marcar un tanto? Estimados legisladores y resto de poderes, hoy deben trabajar en equipo y con las reglas por las que fueron elegidos. Si el equipo se desmembró, deben buscar nuevamente su cohesión, caso contrario sería como si no fueran parte del poder delegado por el pueblo para gobernar. Consideren que los que se encuentran en las tribunas son el pueblo que los eligió junto al resto de las naciones democráticas del mundo. Estamos en la "C", tratemos nuevamente de demostrar que podemos jugar en la "A". Además, debemos dejar de hacer comparaciones. Lo pasado debe ser lo que es, algo que se hizo y no sirvió, quedando solo como experiencia para no cometer los mismos errores. Si cada vez que se propone un nuevo ajuste laboral o remiendo social o económico vamos a decir, "recuerdan que "fulano" lo dijo, pero no lo hizo," estamos haciendo las nuevas propuestas no creíbles y nos convertimos para el que nos escucha también en "no creíbles." Basta de hablar porque nos embelesamos escuchándonos. Nuevamente debo decir: "pensemos, luego hablemos", y lo que es parte fundamental de los entendimientos: "debemos aprender a escuchar aunque nos disguste el orador". "El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra."