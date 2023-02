» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 07/feb/2023 de La Auténtica Defensa. Escuela 6:

Escuela 6: Consejeros Escolares de Juntos pidieron a Vialidad Provincial la urgente reparación de la pasarela







Solicitaron a al Gobierno Provincial que se arregle la estructura que fue dañada en noviembre, a fin de garantizar el acceso seguro de los alumnos y docentes que asisten a las escuelas Primaria N° 6 y Secundaria N° 12 Tal como lo vienen haciendo desde noviembre del año pasado, los Consejeros Escolares de Juntos solicitaron a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires la reparación urgente de la pasarela de Ruta 6 que garantiza el acceso seguro de alumnos y docentes que asisten a las escuelas Primaria N° 6 y Secundaria N° 12. La misma fue dañada tres meses atrás por un siniestro vial protagonizada por un camión y, a un mes del regreso a las clases, la estructura sigue sin repararse perjudicando la accesibilidad de la comunidad educativa a la institución. “Muchos docentes, alumnos y auxiliares asisten a la escuela en colectivo o viven del lado de enfrente y es muy peligroso que deban cruzar la ruta y eso nos preocupa mucho, por eso le pedimos a Vialidad Provincial que actúe con celeridad previo al reinicio escolar", enfatizó la presidenta del Consejo Escolar, Nelda García. Además, remarcó que los consejeros escolares desde noviembre vienen llevando a cabo mesas de trabajo con autoridades de la escuela, del Municipio, de Inspección y de los distintos gremios a fin de dar respuesta a esta problemática. “A fines del año pasado empezamos a pedirle a Vialidad Provincial la reparación de la pasarela, pensando que antes de las clases tendríamos respuesta, pero comenzó febrero y la estructura sigue igual en el mismo estado", enfatizó García acompañada por los consejeros escolares Hugo Taboada y Fernanda Lago. Asimismo, manifestó que le planteó esta problemática y preocupación al Director Provincial de Consejos Escolares, quien se comprometió a contactar al Ministro de Infraestructura bonaerense, pero hasta el momento no hay novedades. Para cerrar, recordó que el año pasado el Municipio dispuso de remises para que el personal auxiliar y docente pueda llegar. Y la Escuela Secundaria N° 12 realizó el periodo de intensificación en el Jardín de Infantes del barrio Los Pioneros, espacio que no está preparado para el nivel secundario.

La presidenta del Consejo Escolar, Nelda García, pidió a Vialidad Provincial que repare la estructura para contribuir con la seguridad de la comunidad educativa.



