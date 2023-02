» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/feb/2023 de La Auténtica Defensa. Fue inaugurado el nuevo Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Municipal San José Locales - Información General







El proyecto que cuenta con 285 m2 demandó la construcción de una nueva ala en el primer piso del nosocomio. Consta de recepción, boxes de extracción, centrifugado de muestras, hematología-serología y bacteriología, además de áreas de administración y descanso para el personal. La mudanza del laboratorio permitirá expandir en planta baja las áreas de Guardia y Farmacia, ampliando la capacidad del servicio sanitario para los y las vecinas de la comunidad. Este martes el Hospital Municipal San José (HMSJ) de Campana inauguró su nuevo laboratorio de análisis clínicos, una obra trascendental para el sistema sanitario de la región. Contemplado en el marco del plan de respuesta al COVID-19 de Tenaris y Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca, el proyecto significó una inversión superior a los 670 mil dólares e impacta no solamente en las operaciones de toma y análisis de muestras del nosocomio, sino también en la eventual ampliación de áreas claves como Guardia de Adultos, Guardia Pediátrica y Farmacia. Del corte de cinta protocolar y posterior recorrida por las flamantes instalaciones participaron Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, el intendente Sebastián Abella y Cecilia Acciardi, secretaría de Salud del Municipio de Campana. También estuvieron presentes Erika Bienek, directora de Relaciones con la Comunidad de Tenaris; y Pablo Ferrer, director de Ingeniería. “Tenaris y el Hospital San José tienen una larga historia de trabajo en conjunto, un vínculo que se estrechó todavía más con la irrupción de la pandemia. Fue un momento desafiante para todos, pero que permitió sacar a relucir muchos de nuestros mejores aspectos. Tenaris, el Municipio y las autoridades sanitarias hicieron un trabajo en equipo fenomenal, logrando que Campana triplicara sus camas de terapia intensiva y contara con equipamiento como pocos otros distritos. Estos resultados nos animaron a continuar trabajando en nuevos proyectos, como este laboratorio", explicó Martínez Álvarez.

La obra El nuevo laboratorio implicó la construcción de 285 metros cuadrados cubiertos, ampliando el primer piso del ala del Hospital contigua a la entrada de la Guardia sobre calle Jacob. El lay-out incluye recepción, tres boxes de extracción, centrifugado de muestras, hematología-serología y bacteriología, además de áreas de administración y descanso para el personal. “Estas instalaciones son para darle un mejor servicio a todos los vecinos que vienen por asistencia médica al Hospital, descentralizando el funcionamiento de los distintos departamentos. Pero también, nos permiten proyectar el crecimiento del sector de Guardia y Farmacia hacia el espacio que ocupaba el viejo laboratorio en planta baja. Quiero agradecer a todos los actores de la comunidad que estuvieron presentes en este proyecto y hacen su aporte por la salud de la comunidad", manifestó el intendente Abella. La primera etapa del proyecto consistió en la construcción de la estructura: losa intermedia, cubierta, mampostería y carpintería exteriores y frentes vidriados. Para lograrlo, se debió desmontar y rearmar el cielo raso de planta baja, así como sus servicios. También se concretaron obras complementarias como vereda de ingreso, desagües pluviales y trabajos pintura. En tanto, la segunda etapa abarcó la realización de las divisiones interiores y pisos, construcción de escalera principal, la extensión e instalación de servicios, el amueblamiento y, finalmente, el traslado y movimiento de los equipos existentes del laboratorio. “El cambio de condiciones es abismal, un logro alcanzado sin la necesidad de interrumpir el funcionamiento del equipo de laboratorio en ningún momento. Campana crece como ciudad arriba del 10% cada década y el Hospital necesita crecer al mismo ritmo para responder la demanda", comentó Acciardi.

Compromiso sostenido Durante la pandemia, Tenaris respaldó fuertemente el funcionamiento del sistema sanitario municipal, desplegando lo que fue el plan de inversión privada en respuesta al COVID-19 más importante del país. Primero, llevó adelante una obra para aumentar la capacidad del sistema de soporte para las camas de Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) del HMSJ. Más tarde, la compañía contribuyó a ampliar la capacidad de asistencia médica del edificio, donando 17 respiradores mecánicos, 12 camas de terapia intensiva y equipamiento complementario. También se donaron cientos de kits de bioseguridad. Asimismo, la empresa montó en tiempo récord un módulo médico que sumó 10 camas de internación clínica al Hospital. Ya en 2021, Tenaris culminó con dos importantes intervenciones: el tendido de las líneas de gases al sector de la Guardia, Maternidad y Pediatría y mejoras edilicias en el anexo hospitalario que el Municipio montó en la ex sede de la Sociedad Cosmopolita.

Durante la pandemia, Tenaris respaldó fuertemente el funcionamiento del sistema sanitario municipal. Imagenes del nuevo Laboratorio:





































