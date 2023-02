» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/feb/2023 de La Auténtica Defensa. Santa Lucía: en los próximos días empieza a funcionar el nuevo pozo de agua Locales - Información General







Resta su vinculación a la red, trabajo que se completaría entre jueves y viernes. Así, no solo mejorará el suministro en el barrio, sino que también aumentará la presión en zonas aledañas. El nuevo pozo de agua que beneficiará a los vecinos del barrio Santa Lucía empezará a funcionar en los próximos días, según estimaron desde la empresa a cargo de los trabajos. La obra, gestionada por el Municipio, ya cuenta con un importante avance y solo resta la vinculación del pozo con la red, tarea que se realizaría entre jueves y viernes, dependiendo de la llegada de los insumos faltantes. Para alcanzar este estadio del trabajo proyectado no solo se concretó la perforación del nuevo pozo, sino que además se construyó un gabinete y un pilar para la bomba de agua potable. La obra fue gestionada por el Municipio para dar respuesta a las demandas de los vecinos que sufren dificultades en el suministro de agua potable durante la temporada de verano. Una vez finalizadas las tareas mejorarán los niveles de presión de agua en los barrios Santa Lucía y San Luciano y, como consecuencia de ello, también aumentará la presión en zonas aledañas como San Cayetano y 21 de Septiembre.







P U B L I C I D A D