Con bailes, música y mucha diversión, finalizó la Colonia Municipal de Verano 2023

Los adultos mayores y jóvenes con discapacidad vivieron una jornada de cierre con coloridos disfraces y bailes, en el marco de esta propuesta impulsada de forma gratuita por el Municipio. La Colonia de Verano 2023 realizó este miércoles el cierre de actividades con una gran fiesta de bailes, música y diversión en el Club Puerto Nuevo. Más de 1.000 chicos de entre 6 y 12 años, integrantes del grupo Envión, jóvenes con discapacidad y adultos mayores disfrutaron de una jornada más que especial organizada por la Secretaría de Inclusión Social, Educación y Cultura del Municipio. Acompañados por un excelente día de sol y calor, los colonos se dividieron en grupos y realizaron una espectacular presentación en la que brindaron coreografías con grandes disfraces como marineros, bomberos, cocineros, enfermeras y pescadores, entre otros.

Detrás de la Colonia, hay un gran equipo municipal que trabaja día a día para que los colonos vivan una temporada inolvidable.



La titular de la cartera, Elisa Abella, no se quiso perder el cierre de esta nueva edición de la propuesta gratuita del Municipio y se acercó al Club Puerto Nuevo para vivir una jornada diferente con los colonos. Si bien los adultos mayores y jóvenes con discapacidad asistieron toda la temporada en el Club Ciudad de Campana, para este cierre los profesores de la Dirección de Deportes unieron a todos los grupos en la sede donde los niños participaron de la colonia en dos contingentes diferentes de 350 integrantes cada uno. “Desde el Municipio estamos muy contentos porque este año redoblamos la apuesta, llegamos a los mil inscriptos en total y superamos todos los límites y expectativas", enfatizó Elisa Abella, quien asistió acompañada por la subsecretaria de Inclusión, Educación y Cultura, Nancy Bianchi, y el director de Deportes, Matías Lugo.



“En cada sonrisa y carcajada, se vio reflejado que esta colonia sin duda fue otro éxito por el esfuerzo y compromiso de todo el equipo municipal. Ese trabajo logró el disfrute y la diversión de no solo hoy sino también de todos los días de cada colono", concluyó Elisa.

Elisa Abella acompañó la jornada que tuvo lugar en el Club Puerto Nuevo.





Al final de la jornada bailaron todos juntos





El fútbol fue una de las temáticas del evento.





Fueron mil colonos los que disfrutaron este verano de la gran propuesta.





Los adultos mayores interpretaron distintos bailes con disfraces de cocineros, pescadores, fuego, entre otros.





Personas con discapacidad realizaron novedosas coreografías.





Los niños de entre 6 y 12 años también hicieron lo suyo en el evento de despedida.



