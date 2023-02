» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 09/feb/2023 de La Auténtica Defensa. Prorrogan por un año los vencimientos de los Certificados Únicos de Discapacidad Locales - Información General







La medida alcanza a aquellos que vencieron en 2022 y a los que vencen este año. Desde la Dirección de Discapacidad del Municipio informaron que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) resolvió prorrogar por un año la vigencia de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que vencieron en 2022 o que vencen este año. De acuerdo a la Resolución 186/2023, todos los CUD emitidos con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 se prorrogan automáticamente por un año. A su vez, también se dispuso extender por el término de un año a partir de su vencimiento, las prórrogas dispuestas para los CUD que vencieron durante 2022 y que fueron oportunamente prorrogados a través de las Resoluciones ANDIS 1919/21 y 806/22. En cambio, aquellos CUD que vencieron durante el 2021 deben ser renovados, ya que no cuentan con otra prórroga. Para mayor información respecto a estas prórrogas y conocer cómo retirarlas, la Dirección de Discapacidad (ubicada en 25 de Mayo 1117) tiene a disposición el teléfono 03489-448012.

Las prórrogas no alcanzan a los CUD vencidos en el año 2021.



P U B L I C I D A D