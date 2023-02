» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 10/feb/2023 de La Auténtica Defensa. Este viernes:

En un nuevo operativo, la Secretaría de Salud colocará las dosis de forma gratuita en el espacio público, de 19 a 21, a mayores de 12 años. Es necesario asistir con DNI y el carnet de vacunación. La Secretaría de Salud del Municipio realizará este viernes 10 de febrero, de 19 a 21, en la Plaza Eduardo Costa un operativo de vacunación contra el Covid -19 destinado únicamente a personas mayores de 12 años. Allí, personal de salud aplicará la vacuna bivariante que, a diferencia del resto, contiene 2 cepas: la original y Omicron, lo que permitirá a la población estar más protegida. Así lo explicó la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, quien hizo hincapié en que “es fundamental" que los mayores de 18 años posean las 5 dosis y, en el caso de los adultos mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm 6 dosis. No obstante, remarcó que la vacuna bivariante no es para iniciar el esquema, sino que es de refuerzo para los que ya hayan recibido alguna anteriormente. “Nuestro objetivo es llegar al invierno con la mayor cantidad posible de población cubierta. Tenemos que acordarnos que el Covid y la gripe tienen la misma sintomatología", remarcó la funcionaria al tiempo que indicó que, en caso de lluvia, se suspenderá.

La subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, invitó a los vecinos a sumarse al operativo de vacunación



OTROS LUGARES DONDE VACUNAN CONTRA EL COVID-19 Esta vacuna se aplica con los mismos requisitos tanto en el Hospital San José como en el vacunatorio del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de Villanueva. Asimismo, se realizan operativos itinerantes en distintos barrios respetando un cronograma. En este marco, la Secretaría de Salud estará vacunando de 9 a 13 en el CAPS de La Josefa.

Esta campaña de vacunación está destinada a personas mayores de 12 años.



