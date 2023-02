» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 12/feb/2023 de La Auténtica Defensa. Más de 150 chicos se despidieron de un verano lleno de aprendizaje, creatividad y diversión Locales - Espectáculos







Durante un mes, niños y niñas disfrutaron de manera gratuita de la propuesta “Verano Artístico y Tecnológico" -impulsado por el Municipio- que estuvo cargada de danza, teatro, arte, baile y robótica. Con mucha alegría, colores y disfraces, más de 150 chicos de la ciudad se despidieron del programa “Verano Artístico y Tecnológico", otra propuesta impulsada por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio destinada a los niños. En las instalaciones del Centro Educativo Municipal (CEM) y el Centro Educativo Digital (CED), los participantes vivieron a diario, unas vacaciones llenas de actividades artísticas, creatividad, aprendizaje y diversión, disfrutando de distintas propuestas culturales y tecnológicas, tales como, danza, arte, música, circo y robótica. Junto a las familias de los pequeños participantes, el intendente Sebastián Abella y la titular de la cartera, Elisa Abella, compartió el cierre donde los chicos demostraron todo lo aprendido durante estos casi dos meses para luego disfrutar de un show de “La Circoneta". Luego de compartir un divertido momento con los niños, Abella felicitó a todos los participantes y profesores por todo lo realizado durante el programa y destacó la importancia de seguir promoviendo la inclusión y el esparcimiento a través de estos espacios. “Estamos felices de poder ser parte de esta gran fiesta de cierre; y esto sin duda es un éxito por el esfuerzo y compromiso de todos al momento de trabajar articuladamente. Esa labor logró el disfrute y la diversión de no solo hoy sino también de todos los días de cada niño que participó", enfatizó. Por su parte, Elisa Abella indicó: “Esta propuesta veraniega distinta se supera año a año, y eso lo vemos en las sonrisas de todos. Desde el Municipio llevamos adelante, junto a los talleristas, una excelente tarea para que los niños vivan unas vacaciones inolvidables en un espacio de diversión y contención". También agradeció a las familias de cada participante por confiar año tras año en el equipo municipal, al tiempo que destacó la calidad de compromiso y responsabilidad de los profesores que estuvieron a cargo de las diferentes clases durante el mes que duró “Verano Artístico y Tecnológico".

El cierre fue a puro color y diversión.





El Intendente celebró que los niños puedan aprender y divertirse a través de una propuesta municipal gratuita.





Abella no se quiso perder esta divertida y colorida fiesta.





Elisa Abella no se quiso perder esta jornada especial.





La Circoneta brindó un show mágico que hizo reír a grandes y chicos.





La Secretaria de Inclusión, Educación y Cultura destacó la importancia de generar estos espacios de contención y recreación.





Las familias de los participantes también fueron parte de la muestra final del programa.



