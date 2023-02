» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 14/feb/2023 de La Auténtica Defensa. Advierten sobre nueva modalidad de estafa a nombre de la Policía Federal Argentina Locales - Policiales - Sociedad







A través de mensajes falsos de WhatsApp y mail, se notifican delitos y el requerimiento de dinero con amenaza de detención, informaron desde la Secretaría de Seguridad del Municipio. La Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio alerta sobre una nueva modalidad de estafa a través de mensajes de WhatsApp y mail enviados a nombre de la Policía Federal Argentina (PFA). Los mensajes fraudulentos tienen apariencia de notificaciones por las que se pone en conocimiento de las víctimas que “se los investiga por diversos delitos" y amenaza con una “inminente orden de aprehensión". Para detener tal diligencia, se exige enviar en un plazo de 48 horas un monto de USD 1.000 (mil dólares americanos) o bitcoins a una dirección de correo electrónico. Caso contrario, se dará curso a la denuncia y “se complementará la orden de aprehensión en el lugar del territorio nacional dónde se encuentre". “La Superintendencia de Investigaciones Federales del Ministerio de Seguridad de la Nación aclaró que el contenido de estos mensajes es falso y quienes los hayan recibido no deben responder ni entregar dinero", remarcó la subsecretaria de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Romina Buzzini. Además, instó a los vecinos a ignorar este tipo de mensajes y realizar la denuncia correspondiente para que puedan ser investigados. Finalmente, recordó la importancia de dar aviso sobre cualquier situación sospechosa a través de Alerta Campana, Mesa de Enlace (423263), CIMoPU (432020/427020/430120), 911, o bien a cualquier funcionario de fuerzas de seguridad (Policía, Prefectura, Patrulla Municipal, etc.).

