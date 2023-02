» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 19/feb/2023 de La Auténtica Defensa. Por el feriado del carnaval, el martes no habrá recolección de residuos Locales - Información General







La Subdirección de Higiene Urbana informó que el lunes habrá solo recolección domiciliaria en su horario habitual, en tanto que, el martes se suspenderán todos los servicios. El Municipio, a través de la Subdirección de Higiene Urbana, informa que el próximo martes 21 de febrero no habrá recolección de residuos con motivo del feriado del Carnaval. En esa fecha, tampoco se contará con el servicio de barrido de calles ni de retiro de montículos. Además, informaron que el lunes 20 (también feriado) solo se prestará el servicio de recolección domiciliaria en su horario habitual. La empresa Agrotécnica Fueguina retomará la totalidad de las tareas el próximo 22 de febrero. Por tal motivo, se insta a los vecinos a respetar estas modificaciones y no retirar las bolsas con residuos de sus domicilios a fin de colaborar con la limpieza y el orden de la ciudad.





