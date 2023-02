» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 23/feb/2023 de La Auténtica Defensa. Más vecinos disfrutaron del delta con paseos gratuitos en lancha Locales - Información General







Los viajes son organizados por el Municipio y se llevan adelante los fines de semana. Las personas que quieran disfrutar de esta propuesta podrán inscribirse este miércoles, de 17 a 20, en el stand ubicado en el muelle de la Nueva Costanera. El delta campanense presenta un paisaje natural inigualable que el Municipio invita a conocer y disfrutar con paseos en lancha totalmente gratuitos. Y por segundo fin de semana consecutivo, los viajes programados para este sábado y domingo fueron todo un éxito: los vecinos colmaron los asientos de la lancha que partió del muelle de la Nueva Costanera. Los paseos tienen una duración aproximada de 40 minutos navegando por el río Paraná para apreciar los atractivos más destacados de la zona. Quienes todavía no disfrutaron de esta propuesta y quieren sumarse podrán hacerlo el próximo fin de semana, sábado 25 y domingo 26, a las 18. Para ello, deberán anotarse este miércoles por la tarde, de 17 a 20, en el stand de la Dirección de Turismo situado en el muelle principal de la Nueva Costanera. De no completarse el cupo de pasajeros, la inscripción continuará el jueves a la misma hora y lugar. Para registrarse se debe presentar el DNI y se puede anotar a un acompañante. Los menores de edad, en tanto, deberán ir acompañados por un adulto responsable.

El stand para anotarse en los paseos se encuentra los días miércoles de 17 a 20 en el muelle de la Nueva Costanera.





El recorrido tiene una duración aproximada de 40 minutos.





Los pasajeros reciben un presente al finalizar el paseo.





Los vecinos disfrutan del paseo de forma gratuita.



