Edición del sábado, 25/feb/2023 de La Auténtica Defensa. Este sábado, La Bomba de Tiempo y Agapornis cerrarán el verano en la Nueva Costanera







Como broche final del programa del Municipio “Disfrutá el verano en tu ciudad", éste sábado 25 de febrero a partir de las 18 el renovado espacio público contará con exhibiciones acuáticas y “El Show de las Heladerías". A las 20 se presentará el grupo de percusión y a las 21:30 la banda de cumbia pop. ¿Y si cerramos el verano con buenas propuestas este sábado? ¡Si! En la Nueva Costanera, el Municipio llevará adelante un evento gratuito que estará lleno de actividades gratuitas en el río y con la presentación estelar de La Bomba de Tiempo y Agapornis. Para despedir la propuesta “Disfrutá el verano en tu ciudad", la jornada iniciará a las 18 con una regata de remo y un pintoresco desfile de kayaks y veleros sobre el Río Paraná. También habrá una demostración de Stand Up Paddle (SUP). Sobre el renovado espacio público, habrá un escenario central de grandes dimensiones. Allí, a las 20 el grupo de percusión La Bomba de Tiempo propondrá un espectáculo cargado de ritmo y energía. Mientras que, a las 21:30 se subirá a las tablas la banda de cumbia pop Agapornis, que hará bailar a los vecinos a través de sus covers de canciones de diferentes ritmos. Con sus sonidos característicos, interpretan éxitos de Soda Stereo, Shakira, Abel Pintos, Maná y Axel, entre otros artistas. Otras propuestas que tendrá la jornada para los vecinos y visitantes será “El Show de los Helados" con la presencia de las heladerías de la ciudad quienes competirán para crear el gusto que identifique a la ciudad. Además, habrá una feria cultural artesanal y los ya tradicionales food trucks. Será un cierre de verano único que sorprenderá a toda la ciudad y que el público podrá, una vez más, disfrutar de manera gratuita, al igual que lo hizo durante todo el verano a través de actividades culturales tanto en la Nueva Costanera como en la Plaza Eduardo Costa.

La Bomba del Tiempo propondrá un espectáculo cargado de ritmo y energía.





Agapornis, hará bailar a los vecinos al ritmo de la cumbia pop-



