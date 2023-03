» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 02/mar/2023 de La Auténtica Defensa. Abella anunció un importante plan para regularizar deudas con descuento de hasta 95% en los intereses Locales - Política y Economía







La iniciativa contempla la cancelación de la deuda con quita de intereses tanto por pago contado o hasta en 24 cuotas. Estará vigente desde este miércoles 1º de marzo al 31 de mayo. El intendente Sebastián Abella anunció este martes un importante plan para que los vecinos puedan regularizar su situación tributaria en las tasas, derechos y contribuciones, con descuentos de hasta un 95% de los intereses. El Plan de Regularización de Deudas vencidas alcanza a todos los tributos –tasas, derechos, contribuciones, multas y accesorios, incluidos aquellos judicializados mediante proceso de apremio- y entrará en vigencia este miércoles 1º de marzo hasta el 31 de mayo del 2023. “Es una iniciativa pensada para ayudar a los vecinos que por la difícil situación económica que viene atravesando el país no pudieron cumplir con el pago de las tasas municipales y quieren hacerlo pero no pueden enfrentar los intereses. Ésta es la oportunidad", enfatizó el jefe comunal durante la conferencia de prensa junto a la secretaria de Ingresos Públicos, Romina Vulich. Además, explicó que esta propuesta surge del dialogo permanente con los contribuyentes “escuchando sus pedidos". La iniciativa contempla la cancelación de la deuda con quita de intereses tanto por pago contado o hasta en 24 cuotas, con un interés de financiación del 4% mensual. Los contribuyentes que paguen al contado accederán a un condonación del 95% de los intereses. En tanto, quienes adhieran al plan abonando la deuda en hasta tres cuotas tendrán una quita 80%; en hasta en seis cuotas una quita del 70%; en hasta nueve cuotas una quita del 50%; en hasta doce cuotas una quita del 40%; en hasta dieciocho cuotas una quita del 30% y hasta en veinticuatro cuotas una quita del 20%. Para el caso de juicios de apremio en curso con o sin sentencia, los contribuyentes podrán abonar la deuda hasta en seis cuotas con una condonación del 70% de los intereses. Los interesados en adherir al plan deberán acercarse a la Secretaría de Ingresos Públicos (avenida Varela 750) de lunes a viernes de 8:30 a 14.30, donde podrán armar su plan de pagos.

El Intendente Abella anunció el plan que permitirá pagar deudas con quita de intereses.



P U B L I C I D A D