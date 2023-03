» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 05/mar/2023 de La Auténtica Defensa. Dos automovilistas alcoholizados fracasaron al intentar evadir los controles de Tránsito Locales - Policiales - Sociedad







Además de estar alcoholizados, los conductores no tenían ni la documentación ni el seguro de los vehículos. En el marco de los distintos operativos que continúan desarrollándose en diferentes puntos de la ciudad por la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio, en conjunto con Personal Policial, Patrulla Urbana, GPM y Motorizada Local, en la madrugada de este sábado a las 2:45, dos automovilistas que circulaban bordeando la Plaza Eduardo Costa, al percatar los puntos de control sobre avenida Mitre y San Martín, doblan de manera imprudente en dirección contraria al tránsito por esta última arteria dándose a la fuga por calle 25 de Mayo. Sin embargo, fracasaron en su intento de evadir los controles. Es que, inmediatamente, personal policial que se encontraba apostado lugar, al notar la temeraria maniobra comenzó la persecución con apoyo de la policía motorizada, logrando interceptarlos en avenida Varela a la altura de Jacob y escoltarlos hacia los controles que habían querido evitar, quedando todo registrado ante la mirada atenta de los operadores del Centro Integral de Monitoreo Público Urbano (CIMoPU): Habiéndose sometido a los controles realizados por los inspectores de tránsito, se labran las actas correspondientes por falta de documentación, seguro, violación al Art. 48 c de la Ley Nacional de Tránsito y dar positivo en las pruebas de alcoholemia que arrojaron como resultado 0.61 y 1.24 g/L de alcohol en sangre. Luego, se procedió al secuestro de ambos rodados dándole intervención al Juzgado Municipal de Faltas. Desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio reiteran la importancia de que los vecinos tomen conciencia reflexionando sobre este tipo de conductas irresponsables, los peligros y consecuencias que pueden acarrear para consigo mismos o terceros. “Si consumieron alcohol no deben conducir", recordaron.















