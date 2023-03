» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 08/mar/2023 de La Auténtica Defensa. #8M:

La agenda comenzará el viernes con una muestra artística de mujeres a cargo de artistas locales en el Edificio 6 de Julio y seguirá el sábado con el ciclo “Mujeres que dejan huellas" que tendrá como protagonista a la reconocida conferencista, Alejandra Stamateas. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio prepara una amplia agenda de actividades a fin de concientizar sobre la igualdad de género y el lugar que ocupan en la sociedad. Así lo anunció la titular del área, Elisa Abella, quien destacó que esta amplia propuesta comenzará con una muestra artística “Mujeres en el arte" relacionada al género. La misma será el viernes 10 en el Salón Blanco del edificio 6 de Julio. Además, el sábado 11 –de 18 a 20:30- se realizará en la explanada del Palacio Municipal un ciclo denominado “Mujeres que dejan huella" que contará con la presentación de la teóloga y destacada conferencista en temas relacionados con el mundo de la mujer actual, Alejandra Stamateas . Con entrada libre y gratuita, la figura de reconocida trayectoria ofrecerá la charla titulada “Mujeres que no se rinden", donde abordarán temas vinculados al desarrollo de la autoestima en la mujer, la valoración personal, el cambio de paradigmas, el bienestar físico y la salud emocional, entre otros. Previamente a su presentación, el ciclo “Mujeres que dejan huella" comenzará con un reconocimiento a 12 “Mujeres Embajadoras de Campana" que, según explicó Elisa Abella, las mismas fueron seleccionadas en una mesa de trabajo para destacar que, a través de ellas, Campana fue nombrada en el mundo. Además, el evento tendrá un cierre de música en vivo con el espectáculo “Mujeres y Jazz". “El Día de la Mujer no es una fecha más, es una fecha especial para reflexionar sobre el lugar que ocupamos en la sociedad. Hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho por lograr: la erradicación de la violencia hacia la mujer y la brecha de la desigualdad de género y por ello, es necesario unir a toda la sociedad, más que nunca, por esta causa", sostuvo Elisa Abella.

