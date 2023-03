» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 10/mar/2023 de La Auténtica Defensa. Instan a los vecinos a utilizar Alerta Campana para dar aviso ante una emergencia Locales - Policiales - Sociedad







La aplicación gratuita para celulares, que fue creada por el Municipio para utilizarla de forma preventiva ante cualquier situación atípica y para denunciar delitos, incendios o hechos de violencia por razones de género, ya se utilizó más de 52 mil veces. Desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio instan a los vecinos a descargarse y utilizar la aplicación (app) gratuita para celulares “Alerta Campana" para dar aviso ante una emergencia. La app requiere que los usuarios se registren, posee cuatro botones: Policía, Violencia de Género, Bomberos y SAME. Al presionarlos, inmediatamente personal de la Mesa de Enlace recibe una notificación en el sistema y se comunican con el número vinculado de forma inmediata. Cada una de ellas se reportan de forma geo referencial en la plataforma de seguridad Soflex, ubicada en la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana. Desde su puesta en funcionamiento, este recurso tiene muy buenos resultados: lo descargaron 40.086 vecinos, quienes generaron un total de 52.147 de alertas. Las estadísticas marcan que, para dar respuesta a las alertas específicas del SAME que efectuaron a través de celulares y los llamados al 107, desde la Mesa de Enlace se dio despacho a 9.292 salidas de ambulancias, Las alertas que se emiten son recepcionadas por efectivos de la Policía Bonaerense que presta servicio en la Mesa de Enlace ubicada en las instalaciones del C.I.Mo.P.U. y son despachadas según la requisitoria, a fin de dar respuesta al vecino que está atravesando una situación de emergencia. Desde el Municipio recomendaron el uso de esta app e indicaron que, si algún vecino tiene inconvenientes al momento de descargarla o loguearse, puede comunicarse al 423263 o bien acercándose a Rawson 384 las 24 horas.

La app está disponible tanto para Android como para iOS de Apple.



P U B L I C I D A D