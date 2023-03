» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 21/mar/2023 de La Auténtica Defensa. Abella:

"Nos ocupa y preocupa la seguridad de los vecinos, pero es responsabilidad de la Justicia y la Policía investigar y combatir el delito" Locales - Política y Economía







“Siempre vamos a hacer lo máximo que esté a nuestro alcance, pero somos parte de un sistema donde cada uno tiene una función", resaltó el Intendente y además enumeró el aporte que está realizando el Municipio para colaborar con la prevención e investigación de los delitos. El intendente Sebastián Abella expresó su preocupación por los hechos delictivos que vienen sucediendo en la ciudad y, en ese contexto, afirmó que el Municipio colabora permanentemente con la Justicia y la Policía para combatir el delito. “Campana no escapa a la realidad que sufre toda la Provincia en cuanto a los índices de robo. Es un tema que nos preocupa y ocupa, por eso permanentemente el Municipio aporta herramientas y recursos humanos para que los vecinos se sientan más seguros. Pero es la Policía y la Justicia la que tiene que trabajar e investigar para bajar el delito", afirmó Abella. En ese sentido, destacó la importante inversión que se ejecuta desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana para apoyar y colaborar con el trabajo que llevan adelante fiscales, jueces y fuerzas policiales, que se traducen en la creación de la Patrulla Urbana y el destino de fondos para extender la red de cámaras de seguridad sumando equipamiento y personal para su monitoreo, además de colaborar con el mantenimiento de los móviles policiales y nafta para los patrullajes. “No me quito para nada la responsabilidad de lo que puede hacer el Municipio para mejorar la seguridad, pero la responsabilidad principal es del Gobierno provincial. Muchas veces, el vecino piensa que hay una inacción, pero ponemos a disposición todas las herramientas posibles, aportamos las imágenes, pero no somos ni policía ni fiscal para actuar. Somos parte de un sistema donde cada uno tiene una función", concluyó el Intendente.





El Intendente durante la conferencia de prensa en la Biblioteca Municipal.



