La Patrulla Urbana continúa recorriendo la ciudad de forma preventiva

Ante el pedido de los vecinos, la Secretaría de Seguridad realizó la identificación de vendedores ilegales en distintos sectores de la ciudad. A fin de dar respuesta a un pedido de los vecinos, la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio hizo principal hincapié en la identificación de varios vendedores ilegales en distintos sectores de la ciudad. En este sentido, los móviles de la Patrulla Urbana continúan recorriendo Campana con frecuencia y de forma preventiva a fin de contribuir con la seguridad y el bienestar de los vecinos. Durante los controles, detectan personas que pertenecen a otras localidades deambulando por calles no tan céntricas, ofreciendo repasadores, medias, toallas y pañuelos, entre otros. Allí, son identificados, se certifican que no pesen sobre estos algún impedimento legal, y se los invita a retirarse de la ciudad. Desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana también instan a los vecinos que, en caso de observar situaciones extrañas o atípicas, que den aviso a la Mesa de Enlace utilizando la app Alerta Campana o llamando telefónicamente al 423263. Una vez emitida la alerta, personal policial y del CIMoPU pone en funcionamiento el protocolo existente que implica el desplazamiento de la Patrulla Urbana y los efectivos policiales, mientras que, por las cámaras de seguridad visualiza lo alertado. A fin de favorecer la competencia leal y que se comercialicen productos de forma legal, interviene la Subsecretaría de Habilitaciones e Inspección del Municipio en caso de ser necesario. Por ello, se recomienda que, para adquirir alimentos, insumos u otros elementos, que lo hagan en un comercio local, no así a personas de otras localidades que vienen a vender, sin ninguna autorización ni habilitación.



Para dar respuesta a un pedido de los vecinos, se realiza la identificación de vendedores ambulantes.





Durante los controles, detectan personas que pertenecen a otras localidades; son identificados y se certifica que no existan sobre estos algún impedimento legal





Los vendedores que andan por la calle vendiendo medias, repasadores y otros elementos no pertenecen a Campana, suelen ser del Gran Buenos Aires



