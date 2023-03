El Municipio acompañó la colocación del Símbolo Internacional de Accesibilidad

En el marco del Día del Síndrome de Down, la Dirección de Discapacidad fue parte del descubrimiento del logo emplazado en la plaza de Las Carretas, que busca concientizar a la población sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Municipio acompañó la instalación del Símbolo Internacional de Accesibilidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la plaza de Las Carretas que se dio en el marco del Día del Síndrome de Down. La directora de Discapacidad, Margara Pons; la presidenta del HCD, Karina Sala, y concejales de Juntos acompañaron el descubrimiento del logo que busca concientizar a la población sobre los derechos de las personas con discapacidad. La figura humana universal con los brazos abiertos que simboliza la inclusión para todas las personas con discapacidad fue emplazada en el espacio público recuperado de la calle Beruti, que está muy ligado a la concientización en materia de discapacidad. Esta iniciativa fue impulsada por Mónica Navarro, mamá de Juan Manuel, un joven con Síndrome de Down, quien presentó el pedido al HCD y se promulgó a través de un proyecto de ordenanza. En otro sentido, Pons destacó el trabajo conjunto que realiza el Municipio con instituciones y vecinos y proponen proyectos y acciones de cara a esta temática y enumeró las múltiples políticas públicas que se implementaron en pos de promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad y sin discriminación, tales como la creación del Registro y el Observatorio de las Personas con Discapacidad, entre otras. En otro sentido, la funcionaria se mostró muy agradecida con la Presidenta del HCD y el cuerpo de concejales por trabajar junto al equipo de la Dirección de Discapacidad muchas ordenanzas vinculadas a la temática. “Gracias a su apoyo podemos generar distintas acciones para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad", dijo. Por último, aseguró que las puertas de la dependencia municipal de 25 de Mayo 1117 siempre están abiertas para recibir a los vecinos que tienen problemáticas o inquietudes como así también para abordar ideas y proyectos que aporten.