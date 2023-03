» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 24/mar/2023 de La Auténtica Defensa. CUCeI:

Es un beneficio que otorgará la Cámara Unión del Comercio e Industria al Centro de Veteranos de Guerra de Campana Días pasados en la Sede de la Cámara Unión del Comercio e Industria (CUCEI), entre el Presidente de la Cámara, Octavio Lagar y Elbio Hereñú, Presidente de la Asociación Civil Centro de Veteranos de Guerra de Campana, rubricaron un convenio donde los veteranos tendrán el beneficio de obtener y utilizar la Tarjeta Digital Campana Plus en forma gratuita. También participaron de la reunión los ex-combatientes Nestor Cordero (Secretario) y Luis Casentini (Tesorero). Al respecto “Chiche" Lagar expresó “La firma de este convenio es un pequeño aporte de nuestra institución a los Ex Combatientes, al merecido reconocimiento a su sacrificio y entrega, esperamos que sea de gran beneficio para ellos." Por otro lado, desde el Centro de Veteranos de Guerra expresaron su agradecimiento hacia la CUCEI resaltando la rápida predisposición para darles la posibilidad de utilizar sin costo la Tarjeta Digital Campana Plus que estará activa próximamente. Al respecto, el Presidente del Centro destacó “Para nosotros a veces es muy difícil lograr los objetivos y gracias a ustedes, hoy lo podemos concretar". Y finalmente Lagar enfatizó “A través de esta firma se genera un fortalecimiento en el vínculo institucional", agregando además que “Tenemos la obligación de estar al lado de nuestros veteranos de guerra, apoyarlos en todo lo que nos sea posible. No debemos olvidar jamás que dieron su vida por la Patria en la Gesta de Malvinas".



