Este viernes no habrá recolección domiciliaria de residuos

Edición del viernes, 24/mar/2023







La suspensión del servicio se debe al feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, informaron desde la Subdirección de Higiene Urbana del Municipio. La Subdirección de Higiene Urbana del Municipio informa que mañana viernes 24 de marzo no se realizará el servicio de recolección domiciliaria de residuos con motivo de conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En esa fecha, tampoco se contará con la prestación de barrido de calles ni de retiro de montículos. La empresa Agrotécnica Fueguina retomará sus tareas habituales el sábado 25 de marzo. Por tal motivo, la mencionada subdirección municipal solicita a los vecinos su colaboración, evitando sacar los residuos de sus domicilios a fin de mantener la ciudad limpia y ordenada.





