» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 25/mar/2023 de La Auténtica Defensa. El Municipio organizó un cine debate para conmemorar el 24 de marzo Locales - Política y Economía







El encuentro tuvo lugar en el Espacio Campana Joven donde se proyectó la película “Argentina 1985". A 47 años del golpe cívico-militar de 1976, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Municipio realizó una jornada de cine debate con la participación de jóvenes del programa Envión. El encuentro, impulsado por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio, tuvo lugar en el Espacio Campana Joven donde se proyectó la película más vista de nuestro país “Argentina 1985". El film es del director Santiago Mitre y se centra en la historia real de los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo quienes, a mediados de la década de los ´80, fueron los encargados de investigar y llevar a juicio a los principales responsables del autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional. “Esta película es un puntapié muy interesante para debatir sobre nuestro compromiso con la democracia porque muestra lo difícil que fue construirla. Tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas de lo que hemos hecho para llegar hasta acá y seguir defendiéndola. Y en ese camino son los jóvenes los que deben involucrarse para mantener la memoria viva siempre", remarcó la secretaria Elisa Abella luego de participar del encuentro. En tanto, el director General de Promoción y Protección de Derechos, Género y Diversidad Iván Gómez Gerez, expresó: “La memoria no es algo del pasado, la memoria debe iluminarnos el presente, porque es en el presente donde podemos generar las condiciones para una vida más democrática. Vamos a cumplir 40 años de democracia, con todos los errores y aciertos de los gobiernos que pasaron, pero la democracia no depende de un gobierno, depende de todos los argentinos". En el marco de esta conmemoración, también se realizaron talleres que se brindaron en las distintas sedes del programa, ya que el objetivo es promover en los jóvenes el sentido y la valoración crítica del pasado y del presente como parte de la construcción de su identidad y de la profundización de la democracia. La jornada de cine debate contó además con la presencia del director de Juventud, Fernán Cejas y la coordinadora del Programa Envión, Verónica Bagini.





Participaron de la proyección de la película jóvenes del programa Envión.



P U B L I C I D A D