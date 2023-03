» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 25/mar/2023 de La Auténtica Defensa. Abella y Larreta se reunieron con empresarios e industriales de Campana Locales - Política y Economía







El jefe de Gobierno porteño visitó la ciudad luego del apoyo explícito de Abella a su candidatura a presidente. Junto al Intendente, mantuvieron un encuentro con industriales y dueños de empresas locales, quienes les expresaron sus preocupaciones y dificultades para producir y llevar adelante sus negocios. El actual jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta y el intendente Sebastián Abella mantuvieron este viernes una importante reunión con empresarios campanenses para conversar sobre las dificultades que enfrentan para producir y “mantener a flote" sus industrias dada la crítica situación que atraviesa el país. La visita de Larreta a Campana se dio tras el respaldo hecho público a través de la red social Twitter de Abella a su candidatura a presidente, declaración que trascendió además en todos los medios nacionales en el medio del armado electoral de Juntos. Durante la charla de este viernes, en la que también estuvo presente el economista Martín Redrado, los empresarios e industriales compartieron con Larreta y Abella en detalle todos los problemas que atraviesan en el día a día en sus negocios. Falta de previsibilidad y reglas claras, inseguridad jurídica, inflación, dificultades logísticas y de infraestructura, múltiples tipos de cambio, falta de insumos importados para producir, tasas de interés, dificultad para encontrar mano de obra calificada y la relación con los sindicatos fueron algunos de los tantos temas planteados. Tanto la macro como la microeconomía fueron protagonistas de la charla, en la que también se conversó acerca de la importancia de realizar a futuro cambios en el sistema educativo, el cual – coincidieron- debe ser coherente e ir en línea con el desarrollo de la Argentina. “La falta de dólares se resuelve con infraestructura para vender lo que tenemos y credibilidad para que nos compren", dijo Larreta y, en esta línea, hizo hincapié en la importancia de trabajar y lanzar desde el 10 de diciembre un plan integral que tenga la confianza y el respaldo de todos los sectores. “Esta vez tenemos no nos podemos equivocar. No sirven ni los parches ni las soluciones mágicas. Nuestro gobierno propondrá un plan integral que contemple todos los problemas de fondo y que será sostenido en el tiempo", aseguró el candidato ante los empresarios locales que lo escuchaban atentamente. Abella, en tanto, detalló las gestiones que lleva adelante para que Campana sea una ciudad cada vez más pujante y productiva, destacando la importancia del sector empresario para la generación de empleo genuino y de calidad y el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Como parte del equipo económico de Larreta, Redrado, a su turno, enfatizó que “una economía no se puede sacar adelante con 15 tipos de cambio diferente, por lo que nos comprometemos a unificarlos lo más rápido posible para evitar distorsiones". “Es clave que haya consistencia macroeconómica", aseveró. Previo a la reunión con los empresarios, Abella y Larreta recorrieron la Nueva Costanera y charlaron con vecinos y visitantes, al tiempo que también conversaron sobre temas de gestión y proyectos para la ciudad.





























Campana es un ejemplo de que con mucho trabajo y esfuerzo las personas pueden vivir mejor. @SebaAbella ha hecho una transformación espectacular en el municipio. Hoy lo visité y estuvimos charlando de la importancia de seguir trabajando en equipo en cada rincón de la Argentina. pic.twitter.com/6fpDsXauRm — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 24, 2023

