Más de 800 kilos de Botellas de Amor partieron desde Campana hacia la planta de reciclaje

Se trata del primer envío que realiza el Municipio como resultado del exitoso programa “Clubes Verdes" que se desarrolló conjuntamente con la cooperativa “Ciudad 3R". Con el impulso del Municipio y la cooperativa local “Ciudad 3R", el programa “Clubes Verdes" se desarrolló durante la temporada de verano junto a instituciones deportivas de la ciudad con el objetivo de avanzar en el reciclaje y la concientización sobre este procedimiento. Así, el Club Ciudad de Campana, el Campana Boat Club y el Club Atlético Puerto Nuevo recibieron, a través de la Dirección de Desarrollo Sostenible, los contenedores en los que se podían depositar las denominadas “Botellas de Amor". Incluso, se planteó una competencia entre las Colonias que funcionaron en cada uno de estos clubes para fomentar la participación y la recolección de “Botellas de Amor" (envases de plástico PET de gaseosas, jugos o agua mineral, que una vez utilizados y vacíos se rellenan con distintos plásticos o envoltorios de un solo uso). Y gracias al compromiso de las instituciones involucradas y la positiva respuesta obtenida a esta iniciativa, el Municipio concretó ya un primer envío de más de 800 kilogramos de “Botellas de Amor" a la planta de reciclaje de la Fundación ubicada en Bernal, partido de Quilmes. Allí, mediante un tratamiento que consiste en triturar y derretir el plástico a una temperatura baja para que no se queme, las “Botellas de Amor" se convierten en tablas de madera plástica con las que se fabrica mobiliario de uso público. De hecho, el club de la ciudad que mayor cantidad de “Botellas de Amor" haya reunido durante el verano recibirá como premio dos bancos fabricados con madera plástica. Esa premiación marcará el cierre del programa “Clubes Verdes" que también incluyó jornadas de concientización en cada una de las Colonias de Verano con la realización de diferentes juegos y propuestas lúdicas. “Es muy importante trabajar con los chicos, no solo por el aprendizaje que incorporan, sino también porque ellos tienen un efecto multiplicador en cada una de sus familias y así se convierten en agentes de cambio", explicó el subsecretario de Turismo, Islas y Desarrollo Sostenible, Alejandro Deppeler. “Clubes Verdes ha resultado un éxito. La respuesta y la participación de los chicos y las colonias han superado nuestras expectativas y eso demuestra que existe interés y voluntad en avanzar en todo lo relacionado al cuidado del medio ambiente", cerró Deppeler.



El Club Ciudad, Boat Club y Puerto Nuevo recibieron contenedores para reunir Botellas de Amor durante le Verano.





La planta de reciclaje está ubicada en Quilmes, donde las Botellas de Amor se transforman en madera plástica para fabricar mobiliario urbano.



