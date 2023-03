» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 28/mar/2023 de La Auténtica Defensa. Avanza la construcción del nuevo Centro de Salud de San Felipe Locales - Información General







El intendente Abella visitó los trabajos que se desarrollan sobre la calle Schweitzer. La obra es parte de una inversión de más de $200 millones que también incluye la construcción en simultáneo de nuevos CAPS en Las Campanas y Las Acacias. Días después de supervisar el avance de obra de lo que será el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Las Campanas, el intendente Sebastián Abella estuvo recorriendo los trabajos que se desarrollan en simultáneo para la construcción del flamante CAPS del barrio San Felipe. En esta oportunidad, el jefe comunal visitó los trabajos que se desarrollan en la calle Schweitzer, donde se levanta un amplio y moderno edificio de más de 300 metros cuadrados de superficie cubierta. Actualmente, el CAPS de San Felipe funciona en la sociedad de fomento del barrio, pero una vez finalizada la obra en marcha tendrá su propio edificio y contará con seis consultorios para distintas especialidades, sala de espera, oficinas y Salón de Usos Múltiples, además de otras dependencias. La obra es parte de una inversión del Municipio que superará los $200 millones y que incluye también la construcción de otros dos nuevos Centros de Salud: el mencionado de Las Campanas y también otro en Las Acacias, que se levantará en la calle Echeverría, tendrá 232 metros cuadrados de superficie cubierta y cinco consultorios para diferentes especialidades. El principal objetivo de esta millonaria inversión municipal es seguir fortaleciendo el sistema sanitario de la ciudad y, en particular, descentralizar la atención primaria, dado que estos nuevos CAPS no solo beneficiarán a los barrios donde están ubicados, sino también a los vecinos de zonas aledañas por la capacidad de atención que tendrán.

El intendente se interiorizó sobre el avance de la primera etapa de la construcción.





El Municipio está llevando adelante una inversión de más de $200 millones.



