El Municipio vuelve a poner en marcha el programa que promueve hábitos saludables en jardines de infantes

A través de la Secretaría de Salud, se implementarán talleres interactivos para concientizar sobre la importancia de consumir alimentos saludables. La Secretaría de Salud del Municipio desarrollará una nueva edición del programa “Buenos Hábitos" destinado a promover, valorar y enseñar buenos hábitos de salud a niños de preescolar. En ese contexto, la titular del área, Cecilia Acciardi, encabezó una reunión con directivos de jardines de infantes de gestión pública de la ciudad a los efectos de informar y dar detalles de la propuesta municipal. También participaron el director de Políticas Sociosanitarias, Juan Carlos Mirey, la directora de Salud Comunitaria, Luciana Rodríguez Cánepa, y el equipo de profesionales de “Buenos Hábitos". “Ponemos en marcha un programa que es muy importante para el Municipio porque apunta a trabajar la promoción y la prevención de la salud en niños que asisten a jardines de infantes. Y se prioriza esta edad ya que están transitando una etapa previa al ingreso a la escuela, en la cual disminuyen la dependencia familiar y comienza un proceso de individuación y de aprendizaje de la vida social", afirmó Acciardi. “Muchas comidas se hacen fuera del hogar donde no hay supervisión de los padres y ello muchas veces conlleva a la adopción de hábitos alimentarios no saludables como el consumo de comida chatarra, es decir se optan por alimentos ricos en energía y bajos en nutrientes, con excesiva ingesta de grasas, azúcares simples y sodio, aumento del consumo de comidas rápidas, gaseosas, jugos y omisión del desayuno. La idea es concientizar sobre ello, dar a conocer los alimentos que son buenos para la salud y transmitir la importancia de su ingesta", concluyó. Por su parte, Mirey detalló que, en el marco de este programa, además de desarrollar acciones de prevención sobre hábitos alimentarios se abordará la higiene bucal, higiene de manos y acciones de diagnóstico del estado nutricional y bucal de los niños. Para cumplir con esos objetivos, se implementarán talleres interactivos destinados a los alumnos, se orientará a docentes y directivos, y se realizarán chequeos médicos en el lugar. El programa también prevé la derivación al sistema de salud en caso de detectarse alteraciones en el desarrollo y crecimiento, malnutrición (por exceso o por déficit), y problemas odontológicos.

