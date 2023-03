» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 30/mar/2023 de La Auténtica Defensa. El Municipio comenzó la campaña de vacunación antigripal 2023 Locales - Información General







En esta primera etapa, la dosis gratis se aplica solamente a embarazadas, puérperas que no se hayan vacunado durante el embarazo, niños de 6 meses a 2 años de edad y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. El Municipio comenzó la Campaña de Vacunación Antigripal 2023 y, por disposición del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se llevará adelante de forma escalonada para los grupos de riesgo. Conforme a ello, la subsecretaria de Salud Eleonora Penovi explicó que la primera etapa de la vacunación está destinada a embarazadas, puérperas que no se hayan vacunado durante el embarazo y niños de 6 meses a 2 años de edad. También alcanzará a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. En este caso, aclaró que para solicitar su aplicación se deberá presentar una orden médica que certifique la patología. La dosis ya está disponible de forma gratuita en el vacunatorio del hospital municipal San José, de lunes a viernes de 8 a 15 y los sábado de 8 a 10. En tanto, en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y los Centros Integradores Comunitarios (CIC), se aplicará a partir del jueves 30 de marzo, de lunes a viernes de 8 a 15 y los sábados de 8 a 10. “Es importante que todos los vecinos que integran estos grupos se vacunen para estar debidamente protegidos ante la llegada del frío. Es una acción fundamental para evitar complicaciones que pueden derivar en una internación", enfatizó Penovi. Hacia el final, la subsecretaria de Salud señaló que las vacunas antigripales son distribuidas por la Provincia de Buenos Aires y a medida que lleguen a la ciudad se ampliará el alcance de la vacunación hacia otros grupos de riesgo. “Cuando lleguen las vacunas para las personas mayores de 65 años lo vamos a informar para que todos puedan completar su esquema. En el caso de los afiliados al PAMI deberán consultar las farmacias adheridas", concluyó Penovi.

La subsecretaria de Salud brindó detalles de la campaña de vacunación antigripal







