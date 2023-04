» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 31/mar/2023 de La Auténtica Defensa. Los vecinos eligen cada vez más atenderse en el hospital por su nivel de excelencia Locales - Información General







La Secretaría de Salud del Municipio aseguró que “por los amplios servicios que brinda, prefieren la atención de salud pública, sin importar si tienen o no obra social". A diferencia de otras localidades, en Campana el Hospital Municipal San José es administrado por el Municipio quien invierte y gestiona permanentemente recursos para mejorar cada día más la atención a los vecinos. Está a la vista que el nosocomio local es el centro de salud más importante de la zona y cada día más vecinos lo eligen, sin importar si tienen o no obra social. “Eso refleja las múltiples políticas públicas que venimos implementando", indicaron desde la Secretaría de Salud. En el último tiempo, el hospital tuvo grandes avances en materia de servicios y tecnología. “El intendente Abella junto a todo su equipo y empresas, hizo una inversión histórica en infraestructura, respetando una planificación de cara a las necesidades actuales y del futuro", aseguraron. Esto se ve reflejado en la construcción del nuevo laboratorio que permitirá ampliar la guardia para adultos y pediátrica, la remodelación de la sala de partos, la incorporación de un nuevo sillón de partos, la adquisición de un ecógrafo de última generación y de una nueva camilla de cirugía, entre otras mejoras. Otra de las acertadas políticas públicas de la Secretaría de Salud fue descentralizar la atención del hospital que implicó el fortalecimiento de los Centros de Atención Primaria de Salud ( CAPS ). Fue así que en Otamendi se construyó uno nuevo, el de Las Praderas y San Jacinto se remodeló por completo y ahora se están construyendo tres nuevos en Las Campanas, San Felipe y Las Acacias. En ocasiones, la atención se demora a causa del gran crecimiento en la cantidad de prestaciones que se realizan dado que el sistema privado actualmente presenta muchas falencias. Por ejemplo, durante 2022 el hospital realizó más de 300 mil consultas.

El hospital cuenta con una renovada sala de partos y un nuevo sillón.





El nosocomio local también cuenta con una nueva terapia intensiva.





Con el nuevo Laboratorio, se sigue optimizando la atención de los vecinos.





El nuevo CAPS de Otamendi cuenta con un sillón odontológico de alta tecnología.





En Las Campanas, al igual que en San Felipe y Las Acacias, se está construyendo un nuevo CAPS.



P U B L I C I D A D