Tenaris completó el montaje del primer aerogenerador en su nuevo Parque Eólico de Gonzales Chaves

El hito demandó la intervención de una grúa de 150 metros de pluma y 12 metros de ancho. A partir de ahora, el resto de los 23 aerogeneradores se irán construyendo a razón de uno por semana. Una vez operativo, el Parque Eólico de la Buena Ventura abastecerá con el 50% de la energía eléctrica requerida por su planta Siderca en Campana. Tenaris anunció que se completó el montaje del primero de los 24 aerogeneradores que constituirán el Parque Eólico de la Buena Ventura, que la compañía se encuentra construyendo en el partido bonaerense de Gonzales Chaves. Una vez operativo, la instalación abastecerá el 50% de la energía eléctrica requerida por Centro Industrial de Tenaris en Campana, lo que equivale a una reducción las emisiones de CO2 de 152.000 toneladas por año.



“El montaje del primer aerogenerador es un hito no solo para este proyecto, sino que es el primero de Tenaris y del Grupo Techint a nivel global. Es un gran paso en nuestro compromiso con la transición energética y el plan de descarbonización de Tenaris hacia 2030", expresó Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris Cono Sur. La inversión total de Tenaris en este proyecto es de alrededor de 200 millones de dólares, y se proyecta que el Parque Eólico esté en pleno funcionamiento durante el segundo semestre del 2023. El montaje del primer aerogenerador demandó la intervención de una grúa de 150 metros de pluma y 12 metros de ancho. A partir de ahora, el resto de los aerogeneradores se irán construyendo a razón de uno por semana. El plan de desarrollo contempla una capacidad instalada total de 100,8 MW (24 turbinas de 4,2 MW cada una), con un factor de utilización de 58% y una producción eléctrica anual total de 509 GWh. Los aerogeneradores no solo tendrán la misión de proveer energía eólica; también transmitirán en tiempo real distintos datos al centro de control, como la velocidad y dirección del viento, y cuánta electricidad se encuentra generando cada aero. En paralelo a sus montajes, Tenaris continúa trabajando en la red de media tensión que llevará la energía de los aeros a la subestación eléctrica, que a su vez vinculará el parque eólico con el sistema interconectado nacional a través de la línea de 132 kV. Actualmente, hay cerca de 280 personas trabajando en la obra de Gonzales Chaves. El arribo de los restantes equipos aerogeneradores se irá concretando de manera escalonada a medida que avance la construcción. El Parque Eólico de la Buena Ventura es un componente central de la estrategia de descabonización de Tenaris. En febrero de 2021, la compañía anunció su plan de reducir las emisiones de CO2 por tonelada de acero en un 30 % (comparado con su nivel en 2018) hacia 2030, a través del incremento del uso de chatarra -el acero es un material 100% reciclable- y el logro de una mayor eficiencia energética e inversiones en energías renovables.



Sobre Tenaris Tenaris es líder global en la producción y abastecimiento de tubos de acero y servicios asociados para la industria de la energía y otras aplicaciones industriales. Opera una red integrada de fabricación, investigación, terminación y servicios, con instalaciones en América, Europa, Medio Oriente, Asia y África, y con presencia directa en los mayores mercados de petróleo y gas del mundo. Su equipo está conformado por más de 23 mil personas de 80 nacionalidades diferentes. En 1954 se fundó el primer centro industrial de la compañía en Campana, norte de la provincia de Buenos Aires. Hoy, Tenaris cuenta en el país con una capacidad productiva anual de 1.3 millones de toneladas, emplea de forma directa a 8.300 personas y tiene operaciones en seis provincias. El 85% de su producción es valor agregado local, siendo un exportador industrial neto. ¡Es un gran día para Tenaris!



