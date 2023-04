» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 01/abr/2023 de La Auténtica Defensa. El Municipio invita a los vecinos a participar del homenaje a los héroes de Malvinas Locales - Política y Economía







A 41 años del conflicto bélico, el domingo 2 de abril desde las 9 habrá un acto homenaje a los caídos y ex combatientes frente al Avión Pucará emplazado en el Parque Urbano. El Municipio invita a los vecinos a participar del acto homenaje a los héroes de Malvinas que se realizará este domingo 2 de abril en el Parque Urbano. El acto conmemorativo dará inicio a las 9 de la mañana junto al Avión Pucará emplazado en el espacio situado Varela y Ameghino, tras gestiones del intendente Sebastián Abella para recordar y honrar a los ex combatientes de nuestra ciudad. Allí, se homenajeará a todos los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas que, con mucho coraje, valentía y amor por la patria defendieron la soberanía nacional. Durante la jornada, organizada por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura, también se inaugurará, en la Biblioteca Municipal, la muestra fotográfica “Islas" del vecino Adriano Modarelli quien, tuvo la oportunidad de conocer Malvinas y, a través de su lente y su arte, retrató el lugar.





P U B L I C I D A D