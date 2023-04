» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/abr/2023 de La Auténtica Defensa. El Municipio insta a los vecinos a cuidar los contenedores de residuos para colaborar con la limpieza de la ciudad Locales - Política y Economía







En el barrio La Josefa, desconocidos rompieron las cadenas de un contenedor ubicado en Sautón y Maggio e intentaron sustraerlo. La Subdirección de Higiene Urbana repuso el material y su personal solicita a los vecinos cuidarlo para no afectar la limpieza del barrio. El Municipio, a través de la Subdirección de Higiene Urbana, solicita a la población cuidar y ser responsables en el uso de los contenedores de residuos, dada la importancia que tienen para mantener la ciudad limpia y ordenada. El pedido se originó luego de que desconocidos rompieron y robaron las cadenas de un contenedor ubicado en Maggio y Sautón, en el barrio La Josefa, con claras intenciones de sustraerlo. No obstante, no lograron perpetrar el delito. Esta semana personal del área de Higiene Urbana repuso las cadenas robadas del contenedor, el cual fue instalado en el lugar a pedido de los vecinos en el marco del programa “Presupuesto Participativo". “Pedimos que sean responsables con su uso y el cuidado del mobiliario de la vía pública porque cuando se dañan, afecta a toda la comunidad que paga sus impuestos para que el Municipio pueda invertirlos en más servicios y mejoras para los vecinos", enfatizó la subdirectora del área, Laura Saavedra.



Desde la Subdirección de Higiene Urbana instan a los vecinos a cuidar los contenedores.





El contenedor fue vandalizado por desconocidos.



