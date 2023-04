» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/abr/2023 de La Auténtica Defensa. El intendente Abella se reunió con dos destacados ciclistas de Campana Locales - Deportes







El jefe comunal recibió a Fausto Gómez, quien se consagró Campeón Argentino de Ruta Sub 23 y participará próximamente del Panamericano en Panamá, y a Pablo Rotundo, que logró el 2º puesto en la Patagonia Ultra Bike disputada en San Luis. En la continuidad de sus habituales encuentros con deportistas de nuestra ciudad, el intendente Sebastián Abella se reunió con dos destacados ciclistas campanenses que han logrado grandes resultados en las últimas semanas: Fausto Gómez y Pablo Rotundo. El joven de 20 años se consagró recientemente Campeón Argentino Sub 23 al imponerse en la prueba contrarreloj individual del Campeonato Argentino de Ruta que se realizó el último fin de semana en Mendoza bajo la organización de la Federación Argentina (FACPyR). Luego de esta actuación, el joven que entrena bajo las órdenes de Franco Buchanan fue convocado para integrar la Selección Argentina que participará en el Panamericano de Ciclismo de Ruta que se realizará en Panamá del 17 al 23 de abril. Por su parte, Rotundo (51 años) obtuvo recientemente el 2º puesto de la Patagonia Ultra Bike que se disputó en San Luis. Este tipo de pruebas son de larga distancia y se desarrollan en modalidad “non stop" (cada ciclista elige cuándo detenerse). En este caso, el campanense completó los 789 kilómetros de la competencia en un total de 44 horas (37 de pedaleo) y quedó segundo por detrás del chileno Timothy Ruedlinger, ratificando sus grandes condiciones para este tipo de pruebas, en las que ha logrado victorias en Neuquén, San Luis y Azul y también ha alcanzado el 4º puesto en el Raid de los Andes que se realizó en Perú. “Siempre es un placer conversar con nuestros atletas y conocer de primera mano sus logros. Y es un orgullo saber de los esfuerzos que realizan para entrenar y poder representar a nuestra ciudad de la mejor manera tanto a nivel nacional como internacional", remarcó el intendente Abella tras el encuentro del que también participó el Director de Deportes, Matías Lugo.

Durante el encuentro, Abella se interiorizó sobre las rutinas de entrenamientos de los ciclistas para estar en el máximo nivel competitivo.





El intendente y Fausto Gómez, quien fue convocado por la Federación Argentina para participar del Panamericano que se realizará próximamente en Panamá



