Edición del miércoles, 12/abr/2023 de La Auténtica Defensa. Dengue y Chikungunya:

El mosquito vector es el Aedes aegypti y la medida más eficaz para evitar su proliferación es eliminando los recipientes que acumulan agua dentro y fuera de casa. Ante el aumento de casos de dengue y chikungunya en todo el país, la Secretaría de Salud de Municipio recuerda a la población que lo más importante es fortalecer las medidas de prevención y el cuidado desde casa, teniendo en cuenta que el vector de contagio es un mosquito de origen domiciliario: el Aedes aegypti. Por esa razón, es fundamental eliminar los criaderos, desechando todo tipo de recipiente natural o artificial que acumule agua, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores. Si los recipientes no pueden eliminarse, se aconseja taparlos o darlos vuelta y cepillarlos frecuentemente para eliminar los huevos del mosquito. Además, para evitar la picadura de este insecto se recomienda utilizar repelente, ropa de manga larga y colores claros. Para proteger a las y los bebés (que no pueden usar repelente), se debe colocar redes o tules sobre cunas y cochecitos. En relación al hogar, es importante colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y usar repelentes ambientales como tabletas (interior) o espirales (exterior). También colocar tela mosquitera en las rejillas. El dengue y la fiebre chikungunya son enfermedades virales que se contagian por las picaduras de los mosquitos del género Aedes infectados. El mosquito pica a una persona infectada y luego de 8 a 12 días puede transmitir la enfermedad a otra persona sana.



Los síntomas de dengue son: dolor detrás de los ojos; dolor de cabeza, muscular y de articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel y picazón, y/o sangrado de nariz y encías.

En tanto, los síntomas de chikungunya son la aparición repentina de fiebre con dolor de articular, dolor muscular y de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea. En caso de sufrir estos síntomas, desde el área de salud municipal aconsejan acudir inmediatamente al hospital o centro de salud más cercano para realizar la consulta médica.





