El Intendente inició gestiones ante el Gobierno nacional para darle solución al paro de colectivos

jueves, 13/abr/2023







Abella está realizando gestiones con autoridades del Ministerio de Transporte y la CNRT a fin de resolver el conflicto que mantiene como rehenes a los usuarios de las líneas 194 y 228 de la Nueva Metropol. Atento al paro del transporte público que está afectando a miles de campanenses, el intendente Sebastián Abella inició a primera hora de este miércoles gestiones ante el Ministerio de Transporte de Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a fin de resolver el conflicto que mantiene como rehenes a los usuarios de las líneas 194 y 228 de la Nueva Metropol. La problemática es consecuencia de la falta de pago de subsidios del Gobierno nacional a la empresa, provocando que no cuente con los recursos necesarios para realizar sus habituales recorridos tanto dentro de la ciudad como hacia CABA y otras localidades bonaerenses. La interrupción por parte de Metropol no solo afecta a los usuarios de la línea 194 que hace el recorrido Once-Zárate pasando por Campana, sino que también a los vecinos que utilizan el servicio de la línea 228 que conecta a Zárate con Campana, además de otras líneas que recorren otras localidades bonaerenses.



