Este viernes habrá un operativo de vacunación en la Plaza Eduardo Costa

La Secretaría de Salud del Municipio aplicará, de 17:30 a 19:30, dosis contra el Covid-19, Gripe y Neumonía a personas mayores de 12 años. Para garantizar que cada vecino acceda al sistema de salud y pueda completar su esquema de vacunación, el Municipio llevará adelante este viernes 14 de abril, de 17:30 a 19:30, un operativo de vacunación en la Plaza Eduardo Costa destinado únicamente a mayores de 12 años. En dicho espacio el equipo de la Secretaría de Salud aplicará las dosis de Covid-19, antigripal y neumonía (prevenir 13 y Pneumovax 23). En conferencia de prensa, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, explicó que los vecinos deberán acercarse con su DNI y carnet de vacunación “para conocer las dosis que recibieron anteriormente. Respecto a la vacuna contra la gripe, Penovi señaló que en dicho operativo solo se vacunarán a aquellas personas que cuenten con la indicación médica, es decir que pertenezcan a los grupos de riesgo. Ellos son: embarazadas, puérperas que no se hayan vacunado durante el embarazo, niños de 6 meses a 2 años de edad y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. En cuanto a la vacuna contra el Covid-19, en tanto, remarcó la necesidad de aplicarse las vacunas de refuerzo. “Si bien casi no hay casos de coronavirus es imprescindible que toda la población, principalmente la de riesgo, estén protegidos ante la llegada del invierno para evitar complicaciones. Siempre lo que se pueda prevenir es mejor que curar", manifestó. Por último, la subsecretaria de Salud instó a los vecinos a acercarse a la plaza Eduardo Costa y aprovechar la oportunidad para completar el esquema de vacunación ese mismo día. “Cuando más vacunas me doy juntas, más efecto inmunológico tiene. Aquellos que quieran venir a la plaza y aplicarse el refuerzo del Covid, respetando el intervalo de cuatro meses, como también la antigripal y neumonía pueden hacerlo en el mismo momento", concluyó.

