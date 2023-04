» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 13/abr/2023 de La Auténtica Defensa. El deporte y la cultura se fusionan para un gran evento este sábado en la Plaza Italia Locales - Espectáculos







La jornada, impulsada por el Municipio, comenzará a las 14 y es abierta a toda la comunidad. Contará con diferentes torneos de Básquet 3x3, Fútbol-Tenis, Ajedrez y Tenis de Mesa y también con una gran variedad de espectáculos Este sábado se desarrollará una “Jornada Deportiva Cultural" en la plaza Italia de la ciudad, donde los vecinos podrán disfrutar de un amplio abanico de propuestas abiertas al público y espectáculos gratuitos. Con la organización de las Dirección de Cultura y su par de Deportes, dependientes ambas de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio, el evento comenzará a las 14 y ofrecerá una variada gama de actividades. En lo que respecta al deporte habrá competencias de Fútbol-Tenis, Ajedrez, Básquet 3x3 y Tenis de Mesa para las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Mayores. Además, también podrán participar los más chicos en formato recreativo. En cuanto a lo cultural, la grilla de propuestas incluye shows de freestyle y bandas de rock, la presentación de la Escuela Municipal de Música y la participación de profesores y talleristas municipales con espectáculos propios de su especialidad. Además, se podrá disfrutar de exposiciones de Arte Integral, Porcelana Fría, Pastelería y Bordado, y participar activamente de los talleres de Manualidades, Dibujo y Pintura y Corte y Confección. De esta manera, las escuelas deportivas y talleres culturales dirán presentes con demostraciones y prácticas abiertas a la participación de los vecinos, quienes podrán interiorizarse e inscribirse en las diferentes propuestas que se desarrollan gratuitamente en la ciudad. La jornada comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 21, aunque la inscripción a las competencias deportivas se hará desde las 13.30. En tanto, el cronograma de los espectáculos que se desarrollarán en el escenario comenzará a las 14.30 con Canto Infantil, a cargo de la profesora Claudia Ibarra. Luego, en continuado, se presentarán Danzas Varias (Prof. Claudia Giuppone), Folklore (José Basconsello, Jacqueline Dusac y Nahuel Moreyra), Escuela Municipal de Música (Gustavo Juárez), Freestyle (Alex Silva), Tango (Carolina García), Teatro y Comedia Juvenil (Gustavo Dappiano), Comedia Musical (Pablo Pacheco), Freestyle (Alex Silva), Ritmos Latinos (Walter Gómez), Tango (Edgardo Palleyro), Danzas Bolliwood (Claudia Giuppone) y la banda Spirales (Rock).













