» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 14/abr/2023 de La Auténtica Defensa. "La Ley Lucio nos interpela a todos como sociedad", aseguró Elisa Abella Locales - Política y Economía







En línea con lo que establece la Ley, la Dirección de Niñez y Familia elaboró recientemente una guía sobre el tema que estará en la página web del Municipio a partir de la semana que viene y que todos los funcionarios deberán leer, capacitarse y firmar que lo han leído y comprendido. Tras la aprobación por parte del Senado de la Ley Lucio para prevenir las violencias y abusos en la infancia, la secretaria de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio, Elisa Abella, reflexionó que “esta ley nos interpela a todos como sociedad". En su opinión, si bien el maltrato infantil no es algo nuevo, ahora sale más a la luz, haciéndonos poner el foco en los derechos de los chicos. En este sentido, consideró que “dos actores muy importantes son las escuelas y los hospitales como gran caja de resonancia de todo lo que pasa y donde se detectan muchos de los maltratos. Nunca nadie tiene que mirar hacia el costado sino, por el contrario, involucrarse, porque, con los chicos no". La secretaria expresó que “es fundamental que todos sepamos, más allá de los funcionarios públicos, cuáles y en qué consisten los distintos tipos de maltrato infantil, para poder detectarlos, para poder prevenirlos". Por eso y en línea con lo que establece la Ley, la Dirección de Niñez y Familia elaboró recientemente una guía sobre el tema que estará en la página web del Municipio a partir de la semana que viene y que todos los funcionarios deberán leer, capacitarse y firmar que lo han leído y comprendido.

"Las escuelas y los hospitales como gran caja de resonancia de todo lo que pasa y donde se detectan muchos de los maltratos", aseguró Elisa Abella.

P U B L I C I D A D