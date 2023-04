» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 14/abr/2023 de La Auténtica Defensa. Dengue: el Municipio insta a reforzar las medidas de prevención y cuidado en los domicilios Locales - Información General







La Secretaría de Salud confirmó el primer caso autóctono de la ciudad en Río Luján, donde se activó el protocolo de bloqueo correspondiente de descacharrización y fumigación. La Secretaría de Salud del Municipio confirmó la existencia del primer caso de dengue autóctono en la ciudad e instó a los vecinos a reforzar las medidas de prevención y cuidado en los domicilios. En conferencia de prensa, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, explicó que se trata de un vecino del barrio Río Luján sin antecedentes de viaje “que se encuentra en buen estado de salud y no requirió internación". Por este motivo, se activó el protocolo de bloqueo correspondiente que implicó la fumigación del domicilio del paciente y la zona lindera. “Solo en casos confirmados está indicada la fumigación. Como medida preventiva,es contraproducente", aclaró Penovi. Además, se llevó adelante una campaña de información y concientización casa por casa y varios operativos de descacharrización. Ante este contexto, Penovi recordó que el dengue “es una enfermedad viral que no tiene un tratamiento específico sino que se tratan los síntomas para aliviarlos hasta que transcurra el proceso viral" y la única manera de prevenirla es “reforzando los cuidados desde casa". “El dengue se transmite por un mosquito limpio que se reproduce en el agua limpia que se acumula, por ejemplo, en los bebederos, portamacetas o floreros de los cementerios. Por ello, insistimos en la importancia de mantener limpios los patios, cambiar el agua de los bebederos de las mascotas de forma periódica y cepillar bien las paredes de estos objetos para eliminar los huevos del mosquito que se quedan pegados a los bordes", expresó. “La prevención es la medida más eficaz y es una acción que toda la comunidad debe comprometerse a llevar adelante porque el Aedes Aegypti tiene un perímetro de vuelo de 100 o 200 metros máxima, con lo cual, si uno limpia su casa, pero el vecino no, el mosquito circula igual", remarcó a su turno la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi Y aconsejó consultar inmediatamente a un médico, hospital o centro de salud ante la aparición de alguno de estos síntomas: fiebre, pero sin moscos ni catarro ni dolor de garganta; dolor de cabeza, dolor de cuerpo y sangrado. “Es muy importante que la población se comprometa y tenga los cuidados en sus domicilios para evitar la reproducción del mosquito y, de esta manera, que la enfermedad siga circulando", insistió.

Personal municipal realizó un operativo de concientización y descacharrización en la zona donde se detectó el primer caso autóctono





La subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, en conferencia de prensa; acompañada de la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi.



