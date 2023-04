El Municipio renovó dos de las ambulancias del SAME, mejorando la asistencia en emergencias

Estas dos nuevas unidades son parte de la importante inversión que viene realizando el Municipio en materia de salud para brindarle una mejor atención y prevención a los vecinos. En el marco de una importante inversión que viene haciendo el Municipio en materia de salud, el intendente Sebastián Abella presentó 2 nuevas ambulancias que llegan para renovar la flota del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de la ciudad. Las flamantes unidades son 0km –modelo Mercedes Benz Sprinter- y están totalmente equipadas con tecnología de punta para asistir a los vecinos ante una emergencia, realizar traslados o prevenir una complicación en algún cuadro de pacientes. Estas dos unidades, que se suman a una tercera que seguirá operativa, cuentan con camilla, Desfibrilador Externo Automático (DEA) que ayuda a restablecer el ritmo cardíaco cuando una persona sufre una descompensación, un respirador desmontable (Pr4 Listum) y oxígeno portátil, entre otros recursos que le permitirán al personal de salud un rápido accionar. Junto a la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, el jefe comunal aseguró que el SAME garantiza un cuidado inmediato y de calidad ante cualquier urgencia médica las 24 horas, los 365 días del año. El mismo cuenta con un equipo de profesionales, tanto médicos como enfermeros que trabajan divididos por turnos y de forma conjunta con Bomberos Voluntarios y la Mesa de Enlace de la Secretaría de Seguridad del Municipio que es la que recibe los llamados y las notificaciones que emiten los vecinos a través de la app gratuita “Alerta Campana" para dar aviso de una emergencia. “Es un orgullo ver como el sistema de salud municipal sigue creciendo en calidad y servicio. Nos enfocamos en seguir mejorando la calidad de atención de los vecinos", enfatizó el Intendente al destacar que en paralelo se están construyendo 3 nuevos Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) en Las Acacias, San Felipe y Las Campanas. Además, remarcó que para él y todo su equipo “la salud es prioridad" y que, en ese sentido, se está readecuando y dotando el Hospital San José con el nuevo laboratorio, la inminente ampliación de la guardia para adultos y pediátrica, la remodelación de la sala de partos con un nuevo sillón, la incorporación de una nueva camilla de cirugía y un nuevo ecógrafo, entre otras mejoras.

Abella y Acciardi entregaron al personal del SAME las llaves de las nuevas unidades





Las ambulancias están equipadas con tecnología de punta





Las flamantes unidades fueron adquiridas por el Municipio para renovar la flota del SAME