Ante la aparición de un murciélago con rabia, se vacunó por prevención a todas las mascotas del perímetro

Respetando la normativa provincial, la Dirección General de Bromatología y Zoonosis del Municipio llevó adelante un importante operativo de vacunación antirrábica en ella zona donde fue hallado el quiróptero. La Dirección General de Bromatología y Zoonosis del Municipio llevó adelante un importante operativo de vacunación antirrábica en la intersección de Sívori y Castelli, que alcanzó a 147 mascotas. Este operativo, que estuvo a cargo de veterinarios municipales, se realizó luego de la aparición – en Iriart y Berutti- de un murciélago que dio positivo del virus de la Rabia, tras ser recogido y analizado por personal del área de Zoonosis y luego enviado a analizar a Zoonosis Urbanas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Por ello, esta semana se realizó la vacunación de perros y gatos de los domicilios comprendidos dentro del anillo de prevención donde fue encontrado el quiróptero. Los vecinos habían sido notificados y convocados previamente al operativo. Desde la Dirección de Bromatología y Zoonosis llevaron a cabo esta acción preventiva respetando la normativa provincial que establece la vacunación de las mascotas que se encuentran a 200 metros a la redonda. Según se informó, se logró vacunar a 147 perros y gatos, alcanzando así a casi el 100% de los animales domésticos de esa zona. No obstante, aquel vecino que no haya podido acudir al operativo y está domiciliado en ese rango, debe vacunar en un corto plazo a su mascota ya sea a la dependencia municipal de Zoonosis (Alberdi 1560 de lunes a viernes de 7 a 15) o bien en su veterinario privado.

Se vacunaron contra la rabia a casi el 100% de las mascotas de la zona donde fue hallado el murciélago



PREVENCIÓN Por prevención se recomienda a la población que ante la aparición de un murciélago muerto o con comportamiento errático (impedimento en el vuelo, arrastrarse en el piso) o a la vista durante el día, evite manipularlo directamente, debiendo dar aviso al área de zoonosis municipal llamando al 3489.407403 / 3489.672415. Por último, no es adecuado capturar murciélagos que estén volando por la noche o en su hábitat natural, ya que no constituyen una plaga, son especies autóctonas, protegidas por la Ley Nacional de Fauna Nº 22.421 y colaboran con el medio ambiente de manera sustancial, porque son los más efectivos predadores de insectos y está penado por la ley su captura y matanza. Solo hay que dar aviso si se encuentran en una situación no habitual o que llame la atención. Ante cualquier duda comunicarse a los números anteriormente citados.

El operativo de vacunación se realizó para prevenir la enfermedad



