Avanzan las obras de la 2ᵃ etapa de ampliación de la avenida Alfonsín

Los trabajos se desarrollan desde Pellet a la rotonda de Las Acacias a fin de concretar la construcción de los dos nuevos carriles con asfalto y cordón cuneta. Se solicita a los vecinos circular con precaución por la zona. Con la finalidad de seguir integrando a los barrios con el casco urbano, el Municipio avanza a paso firme con la segunda etapa de la ampliación de la avenida Alfonsín (ex Rivadavia). De esta manera, la Secretaría de Obras, Planeamiento e Ingeniería Urbana se encuentra ejecutando los trabajos previos inherentes al movimiento de suelo para luego concretar la construcción de los dos nuevos carriles con asfalto y cordón cuneta. Actualmente se están colocando las cañerías para las acometidas de los futuros sumideros pluviales que serán los encargados de drenar el agua que corre por la calzada. Esta segunda etapa se ejecuta desde la calle Pellet (ingreso al barrio El Portal de la Avenida) hasta la rotonda de Ruta 6 a la altura de Las Acacias, transformando así esta vieja ruta en una moderna avenida de dos manos con dos carriles cada una. Al igual que en los primeros kilómetros construidos –desde Chacabuco hasta Pellet-, el nuevo tramo a construir de la avenida contará en un mediano plazo con iluminación, señalética vial, cantero central y dársenas. Este ambicioso proyecto también prevé trabajos a la altura de la rotonda de Las Acacias para que tránsito pesado, en caso de tomar la avenida de forma errónea, pueda retornar el sentido hacia Ruta 6, dado que la circulación por la renovada arteria de camiones y vehículos de gran porte está prohibida e implica severas multas. Los trabajos no solo beneficiarán a los vecinos de los barrios Villanueva, Las acacias, El Destino, Los Nogales, El Portal de la Avenida, 9 de Julio y 24 de Febrero, sino que a todos los vecinos y conductores que utilizan a diario este acceso neurálgico a la ciudad.















CIRCULAR CON PRECAUCIÓN Por el desarrollo de estos trabajos, la circulación se encuentra reducida, por lo que desde la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio les solicitan a los vecinos conducir con precaución y respetar las señales de desvíos dispuestas para garantizar un tránsito seguro y evitar complicaciones.

