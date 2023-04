» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 27/abr/2023 de La Auténtica Defensa. Abella recibió al primer equipo femenino de Rugby de Campana que participa de una competencia oficial Locales - Deportes







El intendente compartió un grato encuentro con las jugadoras del Club Ciudad que lograron el 2º puesto en la primera fecha del Circuito de Seven de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). En la continuidad de sus habituales encuentros con deportistas de la ciudad, el intendente Sebastián Abella protagonizó uno muy especial: recibió al primer equipo femenino de rugby de Campana en participar de una competencia oficial. El jefe comunal se reunió con las jugadoras del Club Ciudad, quienes el domingo 23 de abril fueron parte de la primera fecha del Circuito de Seven Femenino de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). La cita tuvo lugar en Berazategui, donde las campanenses desarrollaron una gran actuación y lograron un muy meritorio segundo puesto después de tres victorias y tras perder solamente en la final ante Guernica. “Estas chicas hicieron historia. Fue un orgullo y una alegría verlas jugar y el nivel que mostraron", contó el entrenador Daniel Mentasti, quien le agradeció al intendente el encuentro, su interés por el equipo y “por brindarnos este espacio y ayudarnos a difundir la actividad". Por su parte, Abella también destacó a las jugadoras y el hito alcanzado: “Es una alegría ver cómo las mujeres de nuestra ciudad siguen ganando espacios dentro del deporte y en cada vez más disciplinas. Y al mismo tiempo las felicité por el esfuerzo y el sacrificio que hacen para poder entrenar, competir y construir esta nueva historia dentro del deporte campanense". Del encuentro también participaron el Director de Deportes, Matías Lugo; el director General de Políticas de Promoción y Protección de Derechos, Género y Diversidad, Iván Gómez Gerez; y el Gerente Deportivo del CCC, Miguel Mudir. CÓMO SUMARSE Aquellas vecinas interesadas en sumarse pueden contactarse a través de las redes sociales del Club Ciudad para obtener más información.

La foto grupal entre las jugadoras, el intendente, entrenadores y funcionarios que participaron del encuentro





Abella compartió un ameno momento junto al grupo de jugadoras del Club Ciudad de Campana





Desde el club explicaron que el rugby femenino es una disciplina que está en crecimiento y que este año está siendo especialmente impulsada por el CCC





El jefe comunal también se interesó por conceptos técnicos del deporte



