El Municipio inspeccionó el estado de desagües pluviales de Lubo y Dignidad con equipo de última generación

A través de una cámara, se realizó una inspección visual de los conductos para detectar obstrucciones y cañerías y llevar adelante el mantenimiento correspondiente. El intendente Abella supervisó el operativo. Con el fin de optimizar el funcionamiento de los desagües pluviales, el Municipio llevó adelante un importante operativo de limpieza y desobstrucción en los barrios Lubo y Dignidad con la incorporación de un equipo de última generación. En esta oportunidad, se utilizó una cámara controlada a distancia que recorrió los conductos de las calles La Rioja, Alferi y Pedro Omar para conocer en forma precisa su estado, detectando obstrucciones o roturas. Luego un camión desobstructor llevó adelante la limpieza de los conductos retirando todo tipo de residuos y desechos. El intendente Sebastián Abella estuvo en la zona observando el desarrollo de los trabajos, a los que definió como fundamentales para “prevenir que colapsen los desagües y se generen anegamiento de calles". Luego de observar la gran cantidad de desechos en el interior de los conductos, el jefe comunal manifestó la necesidad de que la población tome conciencia de la importancia de no arrojar basura a la calle. “Desde el Municipio se realiza un gran esfuerzo para mantener en buenas condiciones los conductos pluviales, pero su conservación también depende de los vecinos que no deben tirar basura a la calle porque terminan tapando los sumideros y cámaras", concluyó el intendente Abella.

El Intendente instó a los vecinos a no tirar residuos a la calle porque afectan al buen funcionamiento de los desagues





Un camión desobstructor luego realizó la limpieza de los conductos





El Intendente observó las imágenes registradas por las cámaras en su paso por los conductos pluviales