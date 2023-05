Abella y ex combatientes encabezaron el acto en conmemoración al hundimiento del Crucero ARA General Belgrano

En un emotivo homenaje, con el Intendente, sobrevivientes y ex combatientes al frente, Campana recordó a los 323 héroes caídos hace 41 años en el hundimiento del buque de guerra. Como cada 2 de mayo, Campana conmemoró un nuevo aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano con un emotivo acto organizado por el Municipio en la plaza Eduardo Costa. Frente al monumento a los Veteranos de Malvinas, el intendente Sebastián Abella, el sobreviviente Ricardo Córdova y ex combatientes de la Guerra de Malvinas estuvieron al frente del homenaje en el que se recordaron a los 323 caídos en el hundimiento del buque de guerra. Este trágico hecho ocurrió el 2 de mayo de 1982, tras ser atacado por el submarino nuclear inglés HMS "Conqueror" en momentos en que navegaba a 35 millas al sur de la zona de exclusión determinada por Gran Bretaña alrededor de las Islas Malvinas. De los 1.093 tripulantes que tenía a bordo, murieron 323, casi la mitad del total de muertos argentinos en la guerra. También estuvo presente la Banda Municipal, encargada de llevar adelante el Himno Nacional, junto al Coro municipal. Luego, Abella, Córdova y Elvio Hereñú (vicepresidente del Centro de Veteranos) depositaron una ofrenda floral junto al Monumento y se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del hundimiento. Posteriormente, Hereñú brindó unas palabras alusivas, mientras que, Córdova entonó la canción de su autoría "Madre noche en las trincheras", dedicada a todos los ex combatientes, pero especialmente a quienes dieron su vida en el Crucero Belgrano. Para finalizar este acto, la Banda interpretó la Marcha de Malvinas y, la Escuela Técnica N° 1 Luciano Reyes recibió por parte del intendente Abella importantes materiales para realizar una maqueta en homenaje a este crucero y su tripulación. Además del intendente Abella, del acto participaron el jefe de Gabinete, Abel Sánchez Negrette; la presidenta del Concejo Deliberante (HCD), Karina Sala; concejales de Juntos, funcionarios del Ejecutivo municipal, vecinos y las banderas de ceremonia portadas por Veteranos de Guerra, Jardín N° 923 Malvinas Argentinas, Escuela Primaria N° 29 Héroes de Malvinas y la Escuela Secundaria N° 3 Fausto Gavazzi.

Los protagonistas de la jornada fueron nuestros héroes que defendieron la soberanía nacional en Malvinas. VIDEO HOMENAJE Como parte de esta conmemoración, en las cuentas de Instagram y Facebook del HCD y del Municipio, se publicó un video institucional en el que, dos de los sobrevivientes campanenses del hundimiento, Ricardo Córdova y Julio Dopazo, brindan su testimonio a corazón abierto. A lo largo de cuatro minutos que dura el material audiovisual realizado por la Dirección de Prensa y el HCD, ambos recuerdan cómo atravesaron este trágico episodio que marcó un antes y un después en la historia argentina. “Los verdaderos héroes son los 323 caídos que quedaron custodiando el Atlántico Sur", es la sentida frase con la que finaliza este video que se puede visualizar a través de las redes sociales.