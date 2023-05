» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 09/may/2023 de La Auténtica Defensa. Las escuelas deportivas municipales, un espacio de inclusión, formación y desarrollo Locales - Deportes







El Municipio ofrece una importante oferta de disciplinas gratuitas a través de las Escuelas Municipales en los distintos barrios de la ciudad. “Trabajamos el deporte como una herramienta de inserción, inclusión, educación y desarrollo", enfatizó la secretaria Elisa Abella. Chicos y chicas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad… Las Escuelas Deportivas Municipales no solo son gratuitas y están a disposición de todos los vecinos en los distintos barrios de la ciudad, sino que también alcanzan a todos los grupos etarios con un lineamiento común. “Trabajamos el deporte como una herramienta de inserción, inclusión, educación y desarrollo", explica la secretaria de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio, Elisa Abella. “Sus beneficios sociales son enormes y desde las Escuelas Municipales los aprovechamos integralmente, porque generamos a su vez espacios de contención y en muchos casos también de vinculación con otras áreas del Municipio que pueden intervenir en diferentes situaciones en favor de los vecinos", agrega el director de Deportes, Matías Lugo. El abanico de ofertas va desde el deporte más popular de todos (fútbol) a otros que no existen por fuera del Club Ciudad o el Boat Club como Básquet, Handball o Atletismo. Al mismo tiempo se han desarrollado Escuelas Municipales de disciplinas que tienen nula o escasa oferta en la ciudad como la Gimnasia Artística, el Skate o el Ajedrez. Y se ha recuperado una actividad que supo tener grandes resultados a nivel provincial y nacional años atrás: el Softbol. Actualmente, más de 200 chicos y chicas participan de las clases que se realizan en el Club Atlético La Josefa y la Casa de Día Padre Aníbal con la profesora Marisol Ávalos, exalumna de los profesores Sergio Karnincic y Daniel Merlotto, quienes supieron desarrollar un gran proyecto social y deportivo en torno a esta disciplina. “Esta gestión municipal ha recuperado deportes e impulsado muchos otros de manera gratuita para todos los vecinos, porque el propio intendente Sebastián Abella es un convencido de la importancia que tiene el deporte como herramienta de inclusión, educación y desarrollo de las personas", recalca Lugo. “Y esa mirada también engloba a los adultos mayores y a las personas con discapacidad", agrega Elisa Abella, en consonancia con las múltiples propuestas gratuitas que ofrece el Municipio para estos grupos. Y concluye: “De hecho, salvo algunas pocas excepciones, el Municipio es el único espacio en el que los adultos mayores y las personas con discapacidad de nuestra ciudad pueden encontrar un lugar donde disfrutar del deporte y vincularse y desarrollarse a través de él".

Las Escuelas Deportivas Municipales han recuperado al sóftbol, una actividad con una importante historia reciente en la ciudad





El programa del Municipio ha desarrollado Escuelas Deportivas de actividades que tienen nula o escasa oferta en la ciudad, como la gimnasia artística





La Escuela de Sóftbol funciona en La Josefa y en la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia





La Escuela de Tenis de Mesa abarca todas las edades y se dicta en el Centro de Jubilados de la calle Pueyrredon





La Escuela Municipal de Básquet desarrolla sus clases en la plaza Italia, la plaza de Las Carretas y el Club San Lorenzo





La secretaria de Inclusión, Educación y Cultura, Elisa Abella, visitó la Escuela Municipal de Hóckey, un deporte en pleno crecimiento en la ciudad



