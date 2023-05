Convocatoria: Asamblea General Ordinaria del Centro de Jubilados y Pensionados de Campana

La Asamblea se realizará el sábado 20 de mayo de 2023 a las 10:00 horas, en la Sede Social, sita en Moreno 364 de Campana. La institución solicita la difusión del siguiente comunicado: CONVOCATORIA El Presidente y la Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de Campana, convocan a sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria (Titulo IX Art. 25 del Estatuto) a celebrarse el día sábado 20 de mayo de 2023 a las 10,00 Horas, en la Sede Social sita en Moreno 364 de la Ciudad de Campana, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación del Presidente de la Asamblea 2. Elección de dos (2) Socios Activos para firmar junto al Presidente y Secretario el Acta de Asamblea. 3. Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2022. 4. Renovación de la Comisión Directiva, para cubrir los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero, Secretario de Prensa, 1er. Vocal Titular, 3er. Vocal Titular5to. Vocal Titular, 2do. Vocal Suplente, 4to. Vocal Suplente, 1er. Revisor de Cuentas, y 3er. Revisor de Cuentas, de acuerdo a Estatuto. (Título IV, Art 14 y Art 15) por finalización de mandato, y el cargo de ProTesorero por Renuncia de su Titular. Enrique H. Nanni, Presidente



Art27: En las Asambleas no podrán tratarse asuntos no incluidos en el Orden del Día. Art 28: Las Asambleas se celebrarán válidamente con la presencia de la mitad más uno de los Socios con derecho a voto. Una hora después de la fijada, se reunirá en 2ª Convocatoria, siempre que no fuera inferior al total de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva. Serán presididas por el Presidente del Centro ó en su defecto por quién la Asamblea designe a pluralidad de los votos emitidos. Quien ejerza la Presidencia tendrá solamente derecho a voto en caso de empate