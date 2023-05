El SAME ya superó las 2300 salidas en lo que va del año

Este importante sistema de emergencias, además de cubrir salidas para dar respuesta a las demandas que sufren los vecinos tanto en la vía pública como en sus domicilios, cubre traslados de pacientes al Hospital San José, altas médicas y asistencia en escuelas. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que llegó a la ciudad tras gestiones realizadas por el intendente Sebastián Abella, garantiza un cuidado inmediato y de calidad ante urgencias médicas las 24 horas, los 365 días del año, en cualquier punto de la ciudad. Tal es así que, en los cinco meses que lleva transitados el año, este servicio de asistencia, ya superó las 2.300 salidas para dar respuesta a las demandas de los vecinos. Esta cifra fue anunciada por la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, y el director de SAME Campana, Marcelo Crugnale, en una reunión que mantuvieron con el jefe comunal y en la que se destacó la loable tarea diaria que lleva adelante el equipo profesional en cada atención. Este sistema de emergencias, además de cubrir salidas para dar respuesta hacia las demandas que sufren los vecinos en la vía pública o en sus domicilios, también se ocupa de cubrir tanto traslados de pacientes al Hospital San José como los que obtienen el alta médico. Asimismo, los profesionales de la salud acuden a las distintas escuelas de la ciudad para dar asistencia ante una emergencia que padece algún integrante de la comunidad educativa dentro de la institución. En este sentido, Abella destacó el trabajo conjunto que realiza el personal del SAME junto a Bomberos Voluntarios y la Mesa de Enlace de la Secretaría de Seguridad del Municipio que es la que recibe los llamados y las notificaciones que emiten los vecinos a través de la app gratuita “Alerta Campana" para dar aviso de una emergencia. En otro orden, Crugnale informó que los profesionales trabajan en equipos a bordo de nuevas ambulancias equipadas con tecnología de punta que son utilizadas 3 para dar demanda al servicio de día y dos al servicio nocturno. “Que los vecinos reciban una buena atención del sistema de salud municipal es nuestra prioridad y sus avances constantes en materia de calidad y servicio es un orgullo y nos impulsa a seguir fortaleciéndola", sostuvo el Intendente Abella más que satisfecho con los resultados que arroja la atención del SAME en la ciudad.

