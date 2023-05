La Escuela Municipal de Sóftbol, un espacio que fomenta valores y recuperó este deporte para la ciudad

La propuesta de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura es gratuita, abierta para chicos y chicas de todas las edades y está coordinada por la profesora Marisol Ávalos. Las clases se dictan en La Josefa y en la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia. “Fue el premio más valioso que pudimos lograr", cuenta Marisol Ávalos, profesora a cargo de la Escuela Municipal de Sóftbol, quien no se refiere a ningún trofeo obtenido, sino a una situación particular ocurrida en el predio de SETIA en Ezeiza, donde el equipo Sub 14 de Campana participó del Torneo Nacional de la categoría. “Nos alojamos allí durante los tres días que duró la competencia, y una noche las cocineras del predio salieron especialmente a felicitar a nuestros chicos por su buen comportamiento y su educación", explica sobre esa enorme victoria. Lo recuerda y se le pone la piel de gallina. “Es que ése es el rol principal del deporte: inculcar valores como el respeto, el compañerismo, el compromiso y la solidaridad. Y desde esa visión enfocamos el trabajo que hacemos en la Escuela Municipal de Sóftbol, apostando a la inclusión y el desarrollo de nuestros jóvenes", remarca Ávalos. La Escuela Municipal de Sóftbol es gratuita, brinda todos los elementos necesarios para practicar el deporte con seguridad y se encuentra abierta para chicos y chicas de todas las edades. Se puso en marcha en marzo de 2022, recuperando así en la ciudad una disciplina que, años atrás, impulsaron con mucho éxito los profesores Sergio Karnincic y Daniel Merlotto, quienes no solo lograron captar a muchos jóvenes con este deporte, sino también formar equipos que alcanzaron grandes resultados a nivel provincial y nacional. De hecho, muchos de los más de 100 chicos que hoy asisten a las clases que se dictan en el barrio La Josefa o la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia son hijos o sobrinos de quienes practicaron este deporte en aquellos años. “En su mayoría son chicos que están jugando por primera vez a este deporte. Por suerte están todos muy enganchados y motivados", comenta Ávalos, quien ha sabido integrar aquellos equipos de Campana Sóftbol. Durante 2022, además de competir en el Torneo Nacional que se realizó en Ezeiza, esta Escuela Municipal ha participado de encuentros en Derqui, Mercedes y San Antonio de Areco y, además, ha presenciado el Sudamericano Femenino que se desarrolló en la Ciudad Deportiva Don Bosco. En tanto, en lo que va de este año, ya ha asistido a su primer encuentro amistoso, recientemente en la ciudad de San Pedro. Y este domingo 14 será anfitrión de un encuentro del que también participarán equipos de Mercedes, Derqui y San Pedro. Mientras tanto, un equipo formado en la sede de La Josefa se prepara para representar a la Escuela 10 en la edición 2023 de los Juegos Bonaerenses.

La Escuela cuenta con los materiales y los elementos necesarios para la práctica del deporte





La Escuela Municipal de Softbol recupera la práctica de un deporte que tuvo un gran impacto en la ciudad años atrás





Las clases se dictan en la Casa de Día Padre Aníbal y el barrio La Josefa





Los chicos han participado de diferentes encuentros amistosos y también de un Torneo Nacional





Más de 100 chicos asisten a la Escuela Municipal de Softbol