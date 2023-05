"La eximición de tasas alcanza a todos los comercios que venden productos de primera necesidad", destacó Vulich

NOTICIA RELACIONADA: Abella anunció una eximición de tasas como un aporte para frenar la escalada de la inflación “No es una atribución del Municipio fijar los precios de los productos, pero estamos haciendo un aporte, que ojalá sirva para frenar esta estampida inflacionaria", destacó la secretaria de Ingresos Públicos. La secretaria de Ingresos Públicos del Municipio, Romina Vulich, destacó la importancia de la determinación del intendente Sebastián Abella de eximir del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene a los comercios de cercanía hasta fin de año. “El intendente ha anunciado una medida muy importante que es el aporte que puede hacer el municipio en este tema. No es una atribución nuestra poder fijar los precios de los productos de primera necesidad, pero estamos haciendo lo posible para que estos precios no sigan subiendo", resaltó la funcionaria. Según explicó Vulich, son más de 650 comercios los que se verán alcanzados por esta medida: “Ellos tienen que trasladarla a los productos que les venden a los vecinos. La idea es que todos aportemos un granito de arena para hacer frente a la suba de precios". “No es la primera medida que toma el intendente buscando reducir el impacto negativo de la crisis económica del país. Recordemos que el año pasado se eximió del pago del 50% de la Tasa de Seguridad e Higiene a todos los comerciantes y pymes, y además se eximió del 100% de la Tasa de Habilitación para comercios, además de prorrogarse las habilitaciones provisorias por 15 meses", explicó Vulich. “Hacemos el máximo esfuerzo desde el municipio, pero claramente la política económica del kirchnerismo no acompaña", concluyó.

